La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Nouvelle direction pour la Casa à Chocs à Neuchâtel

Keystone-SDA

La salle de concerts de la Case à Chocs, à Neuchâtel, accueille une nouvelle direction et un nouveau programmateur. Il s'agit de Rana Bassil et Mathias Kerninon, la première en tant que coordinatrice générale et le second comme responsable de la programmation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les deux arrivées s’inscrivent dans une «période de réorganisation» de l’entité créée en 1991, ont indiqué jeudi la Ville de Neuchâtel et l’Association de coordination de la Case à Chocs (ACDC). Avec Rana Bassil, la direction de l’institution incarnera une «nouvelle impulsion pour l’emblématique salle de musiques actuelles».

Le renouvellement implique aussi une «ambition renforcée en matière de création, d’inclusion et de diversité artistique», précise le communiqué. Rana Bassil et Mathias Kerninon sont décrits comme des éléments expérimentés, la première par exemple s’étant imposée au fil des ans comme une «figure influente du secteur culturel romand».

Rana Bassil prendra ses fonctions le 6 octobre. Impliquée dans la direction de l’espace culturel Le Nouveau Monde, à Fribourg, elle est également coprésidente de la faîtière Petzi, vice-présidente du festival Belluard Bollwerk International, à Fribourg, et membre du comité du réseau européen des scènes musicales Live DMA.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
17 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision