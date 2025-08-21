Nouvelle direction pour la Casa à Chocs à Neuchâtel

La salle de concerts de la Case à Chocs, à Neuchâtel, accueille une nouvelle direction et un nouveau programmateur. Il s'agit de Rana Bassil et Mathias Kerninon, la première en tant que coordinatrice générale et le second comme responsable de la programmation.

(Keystone-ATS) Les deux arrivées s’inscrivent dans une «période de réorganisation» de l’entité créée en 1991, ont indiqué jeudi la Ville de Neuchâtel et l’Association de coordination de la Case à Chocs (ACDC). Avec Rana Bassil, la direction de l’institution incarnera une «nouvelle impulsion pour l’emblématique salle de musiques actuelles».

Le renouvellement implique aussi une «ambition renforcée en matière de création, d’inclusion et de diversité artistique», précise le communiqué. Rana Bassil et Mathias Kerninon sont décrits comme des éléments expérimentés, la première par exemple s’étant imposée au fil des ans comme une «figure influente du secteur culturel romand».

Rana Bassil prendra ses fonctions le 6 octobre. Impliquée dans la direction de l’espace culturel Le Nouveau Monde, à Fribourg, elle est également coprésidente de la faîtière Petzi, vice-présidente du festival Belluard Bollwerk International, à Fribourg, et membre du comité du réseau européen des scènes musicales Live DMA.