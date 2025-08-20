Nouvelle faculté à l’Uni de Fribourg pour former les enseignants

Depuis le 1er août, la Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP|PH FR) est intégrée dans l’Université de Fribourg. Le changement, qui implique un modèle unique en Suisse, se concrétise via l’ouverture d'une nouvelle Faculté des sciences de l’éducation et de la formation.

(Keystone-ATS) La faculté, avec près de 2000 étudiants, a été dévoilée mercredi en présence de la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée de la formation et des affaires culturelles. Elle comprend le Département de formation à l’enseignement, le Département de pédagogie spécialisée et le Département des sciences de l’éducation.

Les étudiants en formation à l’enseignement pour le degré primaire suivront donc dès septembre leur cursus au sein de l’entité ayant pour doyen Philippe Genoud. «C’est un modèle unique en Suisse», ont noté les intervenants, dont Katharina Fromm, rectrice de l’Unifr, et Delphine Etienne-Tomasini, ancienne rectrice de la HEP|PH FR.

Visibilité et attractivité

Le regroupement institutionnel améliorera «la visibilité et l’attractivité» de la formation à l’enseignement «made in Fribourg», en concevant un «modèle original dans le paysage universitaire suisse». Dans les autres cantons, la formation des enseignants est assurée par des hautes écoles pédagogiques ou spécialisées.

A l’exception de Genève, où la formation est assumée par un institut universitaire, qui se distingue d’une faculté. La nouvelle faculté fribourgeoise (FacEduForm) valorisera également le bilinguisme et consolidera la «spécificité cantonale» de former le corps enseignant dans trois filières (français, allemand et bilingue).

Le regroupement renforcera par ailleurs la formation continue des enseignants du canton. Toute la formation à l’enseignement est désormais donc rassemblée sous un même toit. Au-delà, la nouvelle faculté est le fruit d’un processus participatif «exigeant» qui aura duré quatre ans, a rappelé le Conseil d’Etat.

Vision plus globale

C’est en effet en juin 2021 que celui-ci a décidé de réunir toute la formation à l’Unifr. Le choix s’est basé notamment sur le constat selon lequel la séparation de la formation à l’enseignement (degré primaire à la HEP|PH FR; degré secondaire I, écoles de maturité et enseignement spécialisé à l’Unifr) affaiblissait l’entier du domaine.

La FacEduForm favorisera le développement d’une vision pédagogique «globale» pour l’ensemble de la scolarité obligatoire (1H à 11H), dans l’esprit du système HarmoS, de la loi cantonale sur la scolarité obligatoire et des plans d’études romand et alémanique (PER et Lehrplan 21 respectivement).

Pas d’académisation

De plus grandes synergies et coopérations sont attendues. Les liens entre enseignements ordinaire et spécialisé seront renforcés. Les conditions d’admission prévalant à la HEP|PH FR restent valables: les titulaires d’une maturité spécialisée domaine pédagogie (MSPE) sont admis au cursus de formation à l’enseignement pour le degré primaire.

Enfin, ont assuré les intervenants, le regroupement n’engendrera pas d’académisation de la formation à l’enseignement du degré primaire: la formation pratique et la dimension professionnalisante du cursus sont conservées en vertu des exigences de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).