Nouvelles mesures pour mettre fin à la crise agricole en France

(Keystone-ATS) Le gouvernement français a rendu publiques samedi des mesures “complémentaires” en faveur des agriculteurs, dans l’espoir de clore pour de bon la crise du début de l’année qui continue de couver chez les paysans.

Parmi ces mesures figurent la présentation promise “début mai” de la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides, mis en pause à la faveur de la crise agricole, de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations, l’accélération de 100 projets de stockage d’eau ou d’irrigation et un plan d’aide à trois départements du Sud et du Sud-Ouest frappés par les crises météorologiques (Hérault, Pyrénées-Orientales, Aude).

Le gouvernement confirme en outre que la réforme des retraites agricoles s’appliquera en 2026.

Ces mesures, qui s’ajoutent aux 62 engagements déjà présentés par le gouvernement, visent à mettre fin à la crise agricole historique de cet hiver qui a aussi gagné toute l’Europe. En France, des mobilisations avaient été organisées en janvier-février. Le président Emmanuel Macron avait été copieusement hué fin février au Salon de l’Agriculture où des heurts avaient opposé sécurité et agriculteurs.

La nouvelle version du plan Ecophyto 2030 reprend les engagements du gouvernement de se fonder désormais sur un indicateur européen, au lieu du français utilisé jusqu’à présent. Un changement de méthode dénoncé par plusieurs ONG qui reprochent à l’indicateur européen de moins bien différencier la nocivité des pesticides.

Plan “d’accompagnement”

Pour la trésorerie des agriculteurs, la banque publique d’investissements BPI France apportera au moins 100 millions d’euros sous forme de prêts de trésorerie personnels (jusqu’à 75.000 euros) ou de garanties pour les prêts des banques privées, par exemple, a-t-on précisé de source gouvernementale.

Le gouvernement prévoit aussi d’augmenter en cas de sinistre climatique ou sanitaire le taux de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

A plus long terme, le gouvernement prévoit de lancer un plan “d’accompagnement” pour les agriculteurs des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Hérault, particulièrement touchés par la sécheresse, le gel ou les inondations, qui sera doté de 50 millions d’euros pour des projets d’adaptation au changement climatique et d’évolution des filières locales.