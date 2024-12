Novo Nordisk s’effondre en Bourse, entraînant Ypsomed

Keystone-SDA

Novo Nordisk, connu pour ses best-sellers Ozempic et Wegovy, traitements pour le diabète et la perte de poids, chutait de plus de 20% vendredi en Bourse, après les résultats décevants d'une nouvelle étude sur un autre médicament.

(Keystone-ATS) Les déboires du géant pharmaceutique danois pesaient aussi sur le cours de l’action du fabricant bernois de dispositifs d’injection Ypsomed.

Le laboratoire, parmi les premières capitalisations boursières européennes, a déclaré que les essais cliniques ont montré que les sujets en surpoids utilisant le Cagrisema ont perdu en moyenne 22,7% de leur poids au cours des 68 semaines de l’essai, contre 2,3% pour ceux qui utilisaient un placebo. Le résultat n’a pas atteint les 25% escomptés par Novo Nordisk, ce qui a fait chuter de plus de 22% son action après l’annonce.

Selon le laboratoire, l’essai portait sur 3417 personnes en obésité ou surpoids avec une ou plusieurs comorbidités. Novo Nordisk est cependant « encouragé » par les résultats », a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement, cité dans un communiqué.

Grâce aux informations recueillies au cours de cet essai clinique, « nous prévoyons d’explorer davantage le potentiel de perte de poids supplémentaire de Cagrisema », annonce la même source. En novembre, le géant danois avait annoncé un bond de 21% de son bénéfice net du troisième trimestre, à 27,3 milliards de couronnes (3,70 milliards d’euros) pour un chiffre d’affaires en hausse de 22%, à 60 milliards de couronnes.

Ypsomed touché

Le laboratoire avait cependant signalé être contraint par ses capacités de production, avant d’annoncer lundi investir 1,2 milliard d’euros dans la construction d’une nouvelle usine au Danemark. Au cours des neuf premiers mois de l’année, ses ventes de l’anti-obésité Wegovy, approuvé en Grande-Bretagne, Danemark, France, Allemagne, Norvège et aux États-Unis, ont augmenté de 42%.

Celles de son autre best-seller Ozempic, traitement injectable contre le diabète devenu populaire pour ses propriétés amincissantes, ont elles bondi de 54% sur la même période. Novo Nordisk détient 74% du marché des traitements de perte de poids, en plein essor.

Ce domaine reste dominé par Novo Nordisk et l’américain Eli Lilly, dont le Mounjaro, basé comme l’Ozempic sur la molécule sémaglutide, est désormais commercialisé en France depuis novembre, selon les autorités sanitaires. La Fédération mondiale contre l’obésité prévoit que plus de la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d’ici 2035, avec un impact économique qui pourrait alors dépasser 4 milliards de dollars par an.

Dans sa chute, Novo Nordisk entraînait son fournisseur Ypsomed, dont le titre coté à la Bourse suisse lâchait 10,50% vers 14h00, non sans avoir auparavant dégringolé de plus de 20%. Le fabricant de dispositifs d’injection établi à Berthoud avait annoncé en septembre dernier avoir décroché un important contrat auprès de géant danois pour divers traitements en cours d’essais cliniques. Les détails financiers, pas plus que les volumes commandés n’avaient pas été dévoilés.