Octobre rose: être jeune et souffrir d’un cancer du sein

Keystone-SDA

En Suisse, comme dans le monde, la tendance de l’incidence des cancers du sein est à la hausse chez les femmes jeunes. À l’occasion d’Octobre rose, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et leurs partenaires se mobilisent pour informer et sensibiliser. Des conférences, des stands et des journées découverte et bien-être sont organisés à l'intention des femmes de tout âge.

3 minutes

(Keystone-ATS) En Suisse, chaque année plus de 6650 nouveaux cas de cancer du sein sont recensés, ainsi que plus de 1400 décès. Bien qu’il touche surtout les femmes de plus de 50 ans, le nombre de cas chez les moins de 45 ans est en hausse, faisant du cancer du sein la première cause de décès des femmes de moins de 40 ans, indiquent les HUG dans un communiqué.

Chez les femmes de moins de 50 ans, l’absence de dépistage systématique et les changements liés aux grossesses retardent souvent le diagnostic, entraînant des traitements plus lourds et un pronostic moins favorable. Des mesures de prévention existent, comme l’auto-observation des seins et la prise en compte des antécédents familiaux, afin de réduire les risques et favoriser un diagnostic précoce.

Stands pédagogiques

Le mois de prévention débutera le 2 octobre à Meyrin, avec des stands d’information «Mes seins et moi » à l’Hôpital de La Tour. Suivront, le 7 octobre à Genève, une conférence aux HUG sur le cancer du sein chez la femme jeune, ainsi que des stands pédagogiques accompagnés d’une maquette géante permettant de mieux comprendre l’anatomie du sein et le développement de la maladie.

La sensibilisation se poursuivra à Nyon (VD) le 10 octobre, avec la même maquette présentée au centre commercial de La Combe. Le lendemain, le 11 octobre, l’Hôpital de La Tour proposera une journée sportive et préventive «We can do it !», alliant ateliers physiques, nutritionnels et éducatifs.

Yoga rose

Des rendez-vous bien-être viendront compléter le programme: un cours de yoga rose aux HUG le 13 octobre, une journée bien-être à l’Hôpital de Nyon le 14 octobre, puis une table ronde au Grand Bain à Genève le 16 octobre. Enfin, le 30 octobre, une conférence publique à la Fédération des entreprises romandes (FER) abordera la question de la fertilité après un diagnostic de cancer.

Ces événements sont majoritairement ouverts au grand public. Outre les HUG, ils sont organisés par l’Hôpital de La Tour, le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL), la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer (FGDC), la Ligue genevoise contre le cancer du sein et la Fondation OTIUM. Les inscriptions sont conseillées, parfois obligatoires.