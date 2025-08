Oerlikon a plongé dans le rouge au 1er semestre

Oerlikon a souffert au 1er semestre. Finalisant le recentrage de ses activités sur le traitement de surfaces, le groupe a vu ses revenus et commandes fléchir, essuyant une perte nette de 46 millions de francs, contre un bénéfice net de 21 millions un an auparavant.

(Keystone-ATS) L’entreprise schwytzoise abaisse dans la foulée ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

De janvier à fin juin, le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est contracté de 5,8% à 786 millions de francs, indique mardi Oerlikon. A taux de change constants, le repli des ventes, lesquelles ne comprennent pas celles de l’unité des machines et composants pour l’industrie textile en voie de cession au concurrent de Winterthour Rieter, s’est inscrit à 3%.

A fin juin, le carnet de commandes s’établissait à 826 millions de francs, en retrait de 3,2%. Hors effets de changes, le tassement s’est réduit à 0,3%. Le groupe sis à Pfäffikon explique avoir évolué dans un environnement commercial exigeant, marqué par les conflits géopolitiques, les tensions commerciales et une incertitude générale. Cette dernière a pesé sur les investissements et la production industrielle, en particulier en Europe, affectant quasiment tous les principaux marchés d’Oerlikon, notamment l’industrie automobile, l’ingénierie, l’outillage et le secteur du luxe.

Solide aéronautique et défense

L’entreprise a toutefois pu s’appuyer sur sa présence sur différents marchés, la croissance dans l’aéronautique et la défense ayant partiellement compensé la faiblesse « temporaire » dans d’autres secteurs, ajoute Oerlikon.

Côté rentabilité, le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a chuté de 18,7% à 122 millions de francs au premier semestre. La marge correspondante a reculé de 240 points de base, passant de 17,9 à 15,5%. L’Ebitda opérationnel a lui diminué de 14,1% à 131 millions et la marge afférente de 18,3 à 16,7%.

Evoquant la suite de l’exercice, Oerlikon, qui indique avoir mis en oeuvre des mesures de réduction des coûts, révise ses attentes à la baisse. Le groupe anticipe désormais pour l’ensemble de 2025 un chiffre d’affaires en léger repli, voire au mieux stable. La marge opérationnelle Ebitda devrait quant à elle se fixer entre 17 et 17,5%, contre 18,5% attendus jusqu’alors.