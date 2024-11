Olaf Scholz nomme un nouveau ministre des Finances

Keystone-SDA

Le chancelier allemand Olaf Scholz a désigné jeudi un de ses proches conseillers, Jörg Kukies, au poste de ministre de Finances, a appris l'AFP de source gouvernementale. M. Scholz avait limogé la veille le titulaire de ce portefeuille, le libéral Christian Lindner.

1 minute

(Keystone-ATS) Expert des questions économiques, M. Kukies, 56 ans, prend les rênes de ce ministère clé dans un gouvernement en crise, qui n’a plus de majorité au parlement et au sein duquel demeurent uniquement les représentants du parti social-démocrate et du parti des Verts.

Autre annonce, l’un des ministres libéraux du gouvernement, Volker Wissing, a de son côté indiqué jeudi qu’il restait dans l’équipe au pouvoir et quittait son parti. Il est en désaccord avec la décision de ce dernier de rompre avec Olaf Scholz.

« Je veux rester fidèle à moi-même », a-t-il déclaré, pour expliquer sa décision de rester en poste comme ministre des Transports, alors que les trois autres ministres du parti libéral FDP (droite), dont Christian Lindner, ont fait éclater le gouvernement de coalition.