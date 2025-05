OMS: le numéro deux sortant pressenti pour la présidence irlandaise

Keystone-SDA

Il aura été le visage remarqué de la lutte contre la pandémie à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Loué pour son empathie et pour ses discours de clarté, le numéro deux de l'instance Michael Ryan est pressenti pour être candidat à la présidence irlandaise.

(Keystone-ATS) Sur le front des urgences sanitaires mondiales depuis de nombreuses années, au premier plan puis comme chef, cet Irlandais de 60 ans à la silhouette bonhomme ne fait pas partie des sept directeurs qui vont rester. Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus avait dévoilé mercredi cette liste, avec 50% de hauts responsables en moins en raison des effets du retrait prévu des Etats-Unis.

« La seule raison pour laquelle il s’en va est qu’il dit qu’il est fatigué », a affirmé lundi soir l’Ethiopien devant les Etats membres à l’Assemblée mondiale de la santé. « Je l’ai vu » sur lui et « je l’ai accepté », a-t-il ajouté, provoquant une ovation debout pour son « soldat » de la santé.

Les deux hommes ont constitué un binôme depuis plusieurs années. A tel point que M. Tedros n’a pas hésité à en faire son numéro deux en plus de la direction du programme d’urgences de l’OMS.

Au plus fort de la pandémie, M. Ryan avait comme toujours su parler à des populations harassées par des mois de restrictions. « Nous sommes tous fatigués. Je suis fatigué », avait-il affirmé, leur demandant encore des efforts et admettant alors n’avoir pu voir ses enfants depuis près d’un an en raison du coronavirus.

Pas un homme de parti

Défendant toujours les travailleurs de santé en première ligne, il se sera également battu pour faire prévaloir la science sur les relais conspirationnistes. Parfois en tapant du poing sur la table, tant il était frustré par cette situation.

De même, il ne cachait récemment pas sa colère sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, disant que la communauté internationale était « complice » si elle ne mettait pas un terme aux souffrances des Palestiniens.

Interrogé il y a quelques semaines par Keystone-ATS sur la possibilité qu’il devienne un jour ministre de la santé dans son pays, il avait répondu ne pas être un politique. Et qu’il fallait être un homme de parti pour accéder au gouvernement irlandais.

Il semblerait que les formations politiques aient un autre plan pour lui. Selon les médias irlandais, le parti travailliste souhaiterait en faire le candidat de toute la gauche à la présidence irlandaise, malgré son manque d’expérience politique.

« Il s’est vu offrir un poste qui est bon pour un retraité, mais avec beaucoup de sagesse », a plaisanté lundi M. Tedros. Ce qui a fait rire, comme souvent, celui qui est encore pour quelques semaines son numéro deux.