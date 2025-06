Opéra de Lausanne: le Docteur Miracle de Bizet sur la route

Comme tous les deux ans depuis 2010, l'Opéra de Lausanne prend la route cet été. Après une première représentation vendredi du "Docteur Miracle" de Georges Bizet au théâtre du Jorat à Mézières, douze autres représentations sont prévues jusqu'au 10 juillet dans plusieurs villes vaudoises.

(Keystone-ATS) Cette Route Lyrique 2025 prolonge ainsi une politique, unique en Suisse romande, d’insertion professionnelle de chanteurs et instrumentistes diplômés des Hautes Ecoles de musique romandes (HEMU et HEM-GE), rappelle l’Opéra de Lausanne dans son dossier de presse.

Le Docteur Miracle relate l’histoire de la jeune Laurette, amoureuse du capitaine Silvio. Mais son père le Podestat de Padoue et sa belle-mère Véronique ne l’entendent pas de cette oreille. S’ensuivent quelques déguisements et tromperies. Au final, le théâtre et l’amour l’emportent joyeusement sur la tyrannie du père.

Créée au théâtre des Bouffes Parisiens en 1857, la version de Georges Bizet a disparu pendant un siècle, puis a été redécouverte et réhabilitée grâce au conservatoire de Paris. « Elle reste encore trop rarement donnée, tant le plaisir qu’elle offre à son public est grand, et sa gaieté contagieuse », explique l’institution lausannoise.

C’est Pierre Lebon qui met en scène cette « réjouissante opérette de poche » en un acte (1h10 – pas d’entracte).

