Opération de police à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Les bassins de la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds ont été évacués mardi après-midi suite à un accident. La police neuchâteloise est sur place avec les secours.

(Keystone-ATS) Une opération de police est en cours sur le site à confirmé la police neuchâteloise à Keystone-ATS. D’après des témoins cités par le quotidien Arcinfo, un jeune aurait sauté du plongeoir et atterri sur une tierce personne qui se trouvait dans le bassin.

La nouvelle piscine des Mélèzes avait été inaugurée le samedi 21 juin. Datant de 1954, les infrastructures avaient été modernisées avec notamment un nouveau système de traitement de l’eau et des bassins en inox à débordement.

La rénovation, qui a couté plus de 11 millions de francs, a été entamée en août 2023. Elle a duré plus d’un an à cause de retards dus notamment à la météo défavorable, repoussant son inauguration à cette année.