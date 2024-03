Opération de recherche pour six randonneurs disparus en Valais

(Keystone-ATS) Six randonneurs à ski partis samedi de Zermatt en direction d’Arolla sont portés disparus dans la région de Tête Blanche. Des recherches sont en cours et se poursuivront durant la nuit.

Les personnes disparues sont cinq d’une même famille valaisanne, ainsi qu’un ressortissant fribourgeois, toutes âgées entre 21 et 58 ans. Elles ont pu être localisées dans le secteur de Tête Blanche après que l’une d’elles a pu joindre les secours samedi peu après 17h00. L’alerte avait été donnée une heure plus tôt par un membre de la famille qui était venu les récupérer à Arolla.

Dès l’annonce de la disparition, tous les moyens de secours ont été alertés de part et d’autre de l’itinéraire et de nombreux moyens techniques sont déployés pour localiser les randonneurs, précise la police. La tempête qui sévit dans le sud des Alpes ainsi que le danger d’avalanches empêchant les hélicoptères et les colonnes de secours de pouvoir approcher la zone, une tentative d’approche par voie terrestre au départ de Zermatt a été entreprise de nuit par 5 sauveteurs chevronnés, précise la police dimanche dans un communiqué.

Ces derniers ont malheureusement dû renoncer à plus de 3000 mètres d’altitude en raison des très mauvaises conditions météorologiques et des risques encourus. Toute la journée de dimanche, les différentes unités spécialisées de la Police cantonale ont été engagées aux côtés des sauveteurs de l’Organe cantonal et des Forces aériennes de l’armée.

L’analyse de la situation quant aux possibilités d’intervention est continuelle et se fait en parfaite collaboration entre les différents partenaires. Les opérations vont se poursuivre durant la nuit.