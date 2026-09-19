Panne temporaire de l’e-banking de Postfinance

Keystone-SDA

Partager

Une panne chez Postfinance a dérangé de nombreux clients samedi. Pendant environ deux heures, le solde de leurs comptes affichait 0 franc dans l'e-banking.

1 minute

(Keystone-ATS) Après deux heures, peu avant 14h30, Postfinance a pu lever l’alerte. «Il s’agissait d’un problème d’affichage», a indiqué une porte-parole de l’institut à Keystone-ATS, revenant sur une information du Blick.

L’argent a toujours été en sécurité et est toujours resté sur les comptes, a souligné la porte-parole.