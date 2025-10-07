Participation de Rolex au projet de rénovation du Musée gruérien

Keystone-SDA

La marque horlogère Rolex va soutenir le Musée gruérien à Bulle (FR) à hauteur de 3 millions de francs pour le projet en cours de rénovation et d’agrandissement de l’institution. Le coût total du projet s'élève à près de 20 millions de francs.

1 minute

(Keystone-ATS) La Ville de Bulle a confirmé mardi une information de La Liberté. L’annonce de ce soutien a été faite lors du Conseil général lundi soir. Le crédit d’investissement pour la rénovation du musée et l’agrandissement de la bibliothèque avait été approuvé par la population bulloise l’an dernier.

Le Musée gruérien a fermé ses portes en février pour deux ans environ. L’emblématique institution se prépare à une mue en profondeur afin d’assurer son avenir par le biais d’une rénovation et d’un agrandissement. Le musée a été inauguré en 1978.