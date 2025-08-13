Pas d’accord sur les coûts des F-35A entre Berne et Washington

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

La Suisse ne pourra pas imposer de prix fixe aux Etats-Unis pour l'achat des 36 avions de combat F-35A. Washington ne veut pas changer de position dans ce dossier, annonce le Conseil fédéral. Les coûts totaux excéderont donc bien les six milliards de francs.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Au cours des dernières semaines, des « discussions intensives » ont eu lieu avec des représentants de haut rang de la Maison-Blanche au sujet du prix fixe pour l’acquisition du nouvel avion de combat F-35A. La question du prix a également été abordée lors d’un téléphone entre le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, et le conseiller fédéral Martin Pfister, chef du Département de la défense (DDPS).

Ces discussions ont clairement montré que les Etats-Unis ne sont pas disposés à changer de position, constate le gouvernement dans un communiqué mercredi. La Suisse doit donc accepter qu’elle ne pourra pas imposer de prix fixe, comme elle l’entendait. Le prix par lot de production correspondra à la valeur négociée entre le gouvernement américain et le constructeur Lockheed Martin.

A l’heure actuelle, il n’est donc pas possible de déterminer le coût total exact de l’acquisition. Cela se traduit par la fourchette de coûts supplémentaires potentiels pour l’acquisition des F-35A, déjà communiquée fin juin, comprise entre 650 millions et 1,3 milliard de francs suisses, écrit encore le Conseil fédéral.

Ce dernier « maintient son projet d’acquisition » du F-35A. Le Conseil fédéral a donc chargé le DDPS d’approfondir les travaux sur différentes options et de lui soumettre d’ici à fin novembre une proposition concernant la suite de la procédure.

