Pays-Bas: l’extrême droite et le centre au coude à coude

Keystone-SDA

L'extrême droite de Geert Wilders et un parti centriste pro-européen se trouvent au coude à coude en tête des résultats des législatives anticipées aux Pays-Bas, selon une projection publiée jeudi après le dépouillement de près de 95% des voix.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette projection diffusée par l’agence de presse ANP attribuent 26 sièges chacun, sur 150 au Parlement, au PVV de M. Wilders et au D66 de Rob Jetten.

Les premiers sondages réalisés à la sortie des urnes donnaient le D66 en tête.