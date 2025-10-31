Pays-Bas: le parti centriste D66 remporte les élections

Keystone-SDA

Le dirigeant centriste néerlandais Rob Jetten a déclaré vendredi à l'AFP que sa victoire électorale face au chef de l'extrême droite Geert Wilders prouvait qu'il était possible de vaincre les partis populistes en Europe.

(Keystone-ATS) «Je pense que nous avons désormais démontré au reste de l’Europe et au monde entier qu’il est possible de battre les mouvements populistes en menant campagne sur un message positif pour son pays», a déclaré M. Jetten à l’AFP.

«Je suis très fier de ce résultat historique pour D66», son parti centriste, a-t-il ajouté.

M. Jetten a revendiqué la victoire vendredi, à l’issue d’une élection serrée face à Geert Wilders, après que l’agence de presse ANP a déclaré que le chef de l’extrême droite ne pouvait plus rattraper son retard.

«Résultat historique»

«Je suis incroyablement heureux que nous soyons devenus le premier parti à cette élection. Un résultat historique pour le D66. En même temps, je ressens une grande responsabilité», a déclaré M. Jetten devant les journalistes.

M. Jetten a indiqué que sa priorité était désormais de former un gouvernement «stable et ambitieux», ce qui nécessitera un long processus de formation de coalition.

Les résultats ne seront officiels que lorsque le Conseil électoral les proclamera vendredi prochain, mais M. Jetten a affirmé qu’il n’y avait pas de temps à perdre.

«Nous ne voulons pas perdre de temps inutilement, car les Néerlandais nous demandent de nous mettre au travail», a déclaré cet homme de 38 ans en course pour devenir le plus jeune Premier ministre des Pays-Bas.

Il a indiqué aux journalistes n’avoir pas encore eu de nouvelles de M. Wilders.

«Nous avons tous deux convenu hier qu’il était important d’attendre d’avoir une vision plus claire des résultats de cette élection», a déclaré M. Jetten. «Mais il est désormais clair que le D66 sera le plus grand parti».