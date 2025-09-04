La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Personne ne décroche la bonne combinaison à l’Eurodreams

Keystone-SDA

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams jeudi soir. Pour gagner une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, il fallait jouer les six numéros 10, 14, 21, 22, 37 et 40, ainsi que le numéro "dream" 4, a indiqué la Loterie romande.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

