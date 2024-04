Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

(Keystone-ATS) Personne n’a trouvé la combinaison gagnante à l’Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 1, 23, 31, 36 et 48 et les étoiles 5 et 8.

Lors du prochain tirage vendredi, 72 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.