Pilatus voit ses ventes et ses entrées de commandes bondir en 2024

Keystone-SDA

L'avionneur Pilatus a poursuivi sur la voie de la croissance l'année dernière. Les recettes ont progressé de 10,5% à 1,63 milliard de francs, a précisé mercredi l'entreprise dans son rapport annuel.

(Keystone-ATS) Pilatus a été en mesure de livrer 96 PC-12 NGXs, incluant deux appareils en contrat de location, 51 PC-24s et six PC-21s, des résultats qualifiés d’encourageant par la direction.

Autre élément prometteur pour le futur de l’entreprise: les entrées de commandes ont enflé de 44,9% à 2,19 milliards tandis que le carnet de commandes a inscrit une hausse de plus d’un quart à 2,92 milliards. La demande pour les PC-12 et les PC-24 reste élevée.

La progression du résultat opérationnel (Ebit) a été plus modeste, avec une légère hausse de 1,3% à 243 millions. Hors investissements dans la recherche et le développement (R&D), qui ont atteint 83 millions en 2024, l’Ebit a progressé de 9% à 326 millions.

En raison de difficultés continues dans les chaînes d’approvisionnement et les processus internes, il est difficile de répondre à la demande. La livraison de certaines pièces détachées prend beaucoup de temps, causant des retards et un surcroît de travail. Dans ce contexte, l’entreprise estime très important de poursuivre l’intégration verticale des activités en internalisant lorsque cela est pertinent.

L’acquisition de Ruag Aerostructure Suisse s’inscrit dans cette stratégie, tout comme les investissements dans la nouvelle usine de Séville pour Pilatus Aircraft Ibérica et le rachat des activités de maintenance et de vente d’Aero Center Epps à Atlanta. La présence sur la côte est américaine sera encore renforcée par un nouveau centre de services à Bradenton en Floride.

Si l’Europe et les Etats-Unis restent les principaux marchés, Pilatus profite d’un intérêt croissant pour ses appareils en Asie, et a livré des PC-24 à l’Inde et aux Philippines notamment.

L’entreprise lucernoise a procédé à de nombreux recrutements pour faire face à la demande. Le nombre de postes en équivalent plein-temps a enflé de 16,8% à 3326 unités.