Plainte pénale pour viol contre un politicien neuchâtelois en vue
Le député neuchâtelois PLR Quentin Di Meo fait l'objet d'une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur une jeune femme. Les faits se seraient produits en 2017 à l'Abbaye de Fleurier (NE) alors qu'il avait 24 ans et la victime 17 ans. Le politicien dément.
(Keystone-ATS) «La plainte date du mois d’août, mais la police avait déjà procédé à des investigations préliminaires auparavant, à la suite de rumeurs persistantes», a déclaré jeudi à Keystone-ATS Pierre Aubert, procureur général, revenant sur une information d’Arcinfo. La durée de l’instruction ne peut pas être déterminée pour le moment, a-t-il ajouté.
Selon le quotidien neuchâtelois, l’ex-candidat au Conseil d’Etat et actuel président du groupe PLR-Le Centre au Grand Conseil aurait tenté d’embrasser la victime, qui aurait refusé. Il l’aurait alors traînée de force sur environ 300 mètres, étranglée et violée à proximité du terrain de football.
Le Vallonnier a déclaré à Arcinfo ne s’être jamais retrouvé seul avec cette jeune femme qui ne faisait pas partie de son cercle d’amis.