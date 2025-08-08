La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plastique: la Suisse veut « un changement de rythme » des discussions

Keystone-SDA

La Suisse admet qu'"il faut un changement de rythme" dans les discussions à Genève pour un accord international contre la pollution plastique. Malgré l'absence d'avancées suffisantes, le chef négociateur suisse Felix Wertli reste "prudemment optimiste".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) « Les discussions sont plus précises, plus concises » que lors de la précédente série de négociations en Corée du Sud il a quelques mois, a-t-il affirmé vendredi à des journalistes suisses. « Mais elles sont encore trop lentes », ajoute-t-il.

Les pays ambitieux comme les Etats producteurs réfractaires campent sur leurs positions. « Beaucoup de discussions ont lieu pour trouver des solutions », estime M. Wertli.

La question d’un objectif de réduction de la production de plastique, incontournable pour les ONG, n’est pas réglée. Tout comme celle d’une liste de composants à interdire ou d’un mécanisme de financement pour les pays en développement. « Nous devons vraiment progresser pour préparer le terrain aux ministres » qui arriveront pour certains dès mardi pour les derniers jours de discussions.

