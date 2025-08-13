Plastique: le président présente un nouveau texte moins ambitieux

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le président des négociations pour un accord international contre la pollution plastique a présenté un nouveau projet de texte moins ambitieux à Genève. Aucun objectif de réduction de la production ne figure dans celui-ci.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon ce nouveau projet dévoilé mercredi après-midi, les plus de 170 Etats qui négocient, s’ils ratifient un futur accord, ne s’engageraient qu’à des efforts nationaux pour améliorer la production en vue d’une économie circulaire. Ils chercheraient à renforcer la durabilité et la sécurité des produits plastiques, mais sans contrainte.

Il était d’abord suggéré que la première réunion des Etats parties approuve un objectif mondial de diminution de la consommation et de la production. Un dispositif inacceptable pour les pays pétroliers qui bloquent à nouveau les discussions depuis une semaine.

Autre changement, les propositions, notamment de la Suisse, pour une liste de produits et d’additifs à interdire ne sont elles plus reflétées. Greenpeace cible « un cadeau à l’industrie pétrochimique ».

