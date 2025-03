Plus de trains pendant deux heures entre Genève et Lausanne

Keystone-SDA

Deux heures durant, plus aucun train n'a circulé entre Genève et Lausanne mercredi matin. Un événement lié à une cause externe s'est produit sur la voie entre Gland et Nyon (VD) vers 08h05, ont expliqué les CFF sur leur site.

(Keystone-ATS) Le trafic ferroviaire entre les deux villes lémaniques a repris peu avant 10h00, avec un premier train qui est parti de Lausanne pour rallier Genève-Aéroport, ont précisé les CFF.