Plus rentable en 2024, Sika relève le dividende

Keystone-SDA

Le chimiste de la construction Sika a augmenté sa rentabilité brute et nette l'année dernière, profitant notamment de l'intégration de son concurrent MBCC. Pour 2025, la direction anticipe un ralentissement de la croissance.

(Keystone-ATS) Le groupe zougois a dégagé un résultat brut d’exploitation (Ebitda) en hausse de 11% à 2,27 milliards de francs et une marge afférente de 19,3%, en hausse de 1,1 point de pourcentage sur un an, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Le bénéfice net a quant à lui atteint 1,25 milliard, en forte progression de 17,4% comparé à 2023.

Sika avait déjà dévoilé ses recettes début janvier, faisant alors état de ventes en hausse de 4,7%, ou de 7,4% hors effets de changes, à 11,76 milliards de francs. La croissance organique s’est quant à elle établie à 1,1%, après 1,2% en 2023.

Le chiffre d’affaires avait été porté par l’acquisition de MBCC, mais pénalisé par une activité en demi-teinte du secteur de la construction et la vigueur du franc. Sika avait annoncé fin 2021 le rachat du spécialiste allemand des activités d’étanchéité MBCC au concurrent allemand BASF pour 5,5 milliards de francs.

La firme a été en mesure de croître dans toutes les régions. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, le groupe a vu ses ventes hors effets de changes augmenter de 7,3%, alors qu’il a passé pour la première fois la barre des 4 milliards de ventes aux Amériques (+11,2%).

La plus faible progression a été enregistrée en Asie-Pacifique (+2,4%), notamment en raison d’un recul du marché de la construction en Chine.

Le actionnaires doivent recevoir un dividende de 3,60 francs par action, en hausse de 30 centimes comparé à celui versé au titre de 2023.

Ces chiffres clés sont légèrement supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l’agence AWP.

Départ de Monika Ribar

Le patron Thomas Hasler a souligné que le groupe « a été en mesure de renforcer ses parts de marché » et d’utiliser l’acquisition de MBCC ainsi que d’autres « initiatives de croissance » pour progresser dans un marché difficile.

La direction table pour la nouvelle année en cours sur une croissance des ventes de 3-6% hors effets de changes, une progression « plus que proportionnelle » de l’Ebitda et une marge brute de 19,5% à 19,8%.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs stratégiques à l’horizon 2028 d’une « croissance durable et rentable ». Sika avait précédemment dit prévoir sur la période une progression de 6% à 9% par an des revenus, tandis que la marge d’exploitation devrait se situer entre 20% et 23%.

A l’assemblée générale du 25 mars, l’administratrice Monika Ribar, présidente des CFF, ne se présentera pas pour un nouveau mandat et devrait être remplacée par Kwok Wang Ng.