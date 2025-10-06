La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie suisse
Suisses de l'étranger
Politique suisse

Salut à toi Suisse de l'étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Melanie Eichenberger

Chères et chers Suisses de l'étranger,

Saviez-vous que 795 Suisses de l'étranger sont décédés en 2024?

Lors d'un décès à l'étranger, de nombreuses questions se posent concernant les obstacles bureaucratiques et organisationnels – rares sont celles et ceux qui ont anticipé ce genre de situation. Et lorsqu'un héritage traverse les frontières, les choses se compliquent encore davantage.

Mon collègue Christian Raaflaub s'intéresse actuellement à ce sujet et aimerait connaître votre avis: avez-vous des expériences, des conseils ou des solutions concernant les pièges juridiques ou fiscaux liés aux successions internationales? Écrivez-nous.

Meilleures salutations,

5 minutes

Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

Modéré par: Christian Raaflaub

Avez-vous déjà eu affaire à des successions transfrontalières? Quels défis avez-vous rencontrés dans ce domaine?

De nombreux Suisses de l'étranger et leurs enfants sont confrontés à des défis complexes en matière de succession. Quels sont vos conseils?

«Je vis depuis un certain temps en Suède et je ne vois que des aspects positifs à l'identifiant électronique. Cela facilite beaucoup de choses au quotidien et l'accès à divers services est très avantageux.»

Daniel Küng, un lecteur


Avant les votations, nous avons demandé à notre communauté si l'e-ID existait déjà dans leur pays de résidence et, si oui, quels avantages et inconvénients ils y voyaient.

Fin septembre, le peuple suisse s'est prononcé sur l'e-ID et l'a acceptée de justesse, à 50,4% des voix. Il n'est pas surprenant que la diaspora ait soutenu l'introduction d'une identité électronique de manière bien plus marquée que le reste de la Suisse.

matériel de vote 28 septembre 2025

Politique suisse

La Cinquième Suisse a très clairement soutenu l'e-ID

Ce contenu a été publié sur Sans grande surprise, la diaspora a accordé un soutien beaucoup plus franc à l'e-ID que le reste de la Suisse. Plus étonnant, les Suisses de l'étranger ont aussi massivement approuvé la fin de la valeur locative.

lire plus La Cinquième Suisse a très clairement soutenu l’e-ID

Pour de nombreux Suisses de l'étranger, l'e-ID est bien plus qu'une identité numérique. C'est une promesse. Elle réduit les obstacles liés aux démarches papier et peut ainsi poser les bases de nombreux services, à commencer par un système de vote électronique en Suisse. Mon collègue Balz Rigendinger a analysé l'acceptation de l'e-ID sous cet angle également.

Vos commentaires dans nos débats sont ce qui fait vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l'étranger.

Dans cette newsletter, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus belles, les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans une prochaine édition.

Cette année, je me suis penché en profondeur sur la question de la nationalité suisse pour les descendants de Suisses vivant à l'étranger. Il existe une grande communauté suisse encore très attachée à la Suisse, mais qui a perdu la nationalité au fil des générations à l'étranger.

Nous avons demandé à notre communauté comment elle avait conservé ou perdu la nationalité suisse. Dans notre débat, des lectrices et lecteurs ont partagé leur histoire, et ces derniers mois, des dizaines d'anecdotes personnelles venues du monde entier ont été recueillies.

>> Un article tiré de nos archives:

Sélectionné pour vous

La nationalité suisse a aussi été un sujet pour Ian van Rooyen. Mais son parcours est plus complexe. Il est né il y a 48 ans en ancienne Rhodésie, puis adopté quelques mois plus tard. Lui et sa mère biologique m'ont raconté leur histoire.

Ivan Van Rooyen

Cinquième Suisse

Adopté en Afrique, cet enfant de parents biologiques suisses espère obtenir la nationalité helvétique

Ce contenu a été publié sur Né en ancienne Rhodésie puis adopté quelques mois plus tard, Ian van Rooyen vit en Afrique du Sud. Il se bat pour retourner dans le pays de ses parents biologiques, mais des obstacles juridiques se dressent devant lui.

lire plus Adopté en Afrique, cet enfant de parents biologiques suisses espère obtenir la nationalité helvétique

L'Organisation des Suisses de l'étranger vit actuellement une période mouvementée. La semaine dernière, on a appris que son nouveau directeur, Lukas Weber, quittera ses fonctions à la fin de l'année, après seulement neuf mois. Son successeur a déjà été désigné.

Fin septembre s'est également achevée la session d'automne du Conseil national et du Conseil des États. Dans notre rétrospective, découvrez les sujets qui ont animé le Parlement durant ces trois semaines.

Peut-être n'êtes-vous pas encore Suissesse ou Suisse de l'étranger, mais l'idée d'une nouvelle vie à l'étranger vous trotte dans la tête. Ou vous connaissez quelqu'un qui envisage de partir.

Nous avons aussi une série d'articles pour celles et ceux qui vivent déjà à l'étranger, afin de faciliter leur quotidien.

J'ai commencé cette newsletter avec le thème de la mort. C'est pourquoi je ne veux pas vous priver de l'article de mon collègue Zeno Zoccatelli.

Cercueils

Cinquième Suisse

Revenir en Suisse… post-mortem

Ce contenu a été publié sur Un décès est toujours compliqué. Mais lorsqu'il a lieu à l'étranger, c'est encore plus complexe à gérer. Une convention internationale facilite un peu les choses.

lire plus Revenir en Suisse… post-mortem

Qu'est-ce qui rend la Suisse unique? Swissinfo vous propose chaque semaine des récits intéressants, insolites et parfois étonnants pour le découvrir.

Grand Format

Nous aimerions avoir votre avis sur ce qui se passe dans le monde. Vous trouverez tous nos débats en cours ici.

Merci d'avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D'ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

📩 Ecrivez-moi: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

