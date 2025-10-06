Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse
Chères et chers Suisses de l'étranger,
Saviez-vous que 795 Suisses de l’étranger sont décédés en 2024?
Lors d’un décès à l’étranger, de nombreuses questions se posent concernant les obstacles bureaucratiques et organisationnels – rares sont celles et ceux qui ont anticipé ce genre de situation. Et lorsqu’un héritage traverse les frontières, les choses se compliquent encore davantage.
Mon collègue Christian Raaflaub s’intéresse actuellement à ce sujet et aimerait connaître votre avis: avez-vous des expériences, des conseils ou des solutions concernant les pièges juridiques ou fiscaux liés aux successions internationales? Écrivez-nous.
Meilleures salutations,
«Je vis depuis un certain temps en Suède et je ne vois que des aspects positifs à l’identifiant électronique. Cela facilite beaucoup de choses au quotidien et l’accès à divers services est très avantageux.»
Daniel Küng, un lecteur
Avant les votations, nous avons demandé à notre communauté si l’e-ID existait déjà dans leur pays de résidence et, si oui, quels avantages et inconvénients ils y voyaient.
Fin septembre, le peuple suisse s’est prononcé sur l’e-ID et l’a acceptée de justesse, à 50,4% des voix. Il n’est pas surprenant que la diaspora ait soutenu l’introduction d’une identité électronique de manière bien plus marquée que le reste de la Suisse.
La Cinquième Suisse a très clairement soutenu l’e-ID
Pour de nombreux Suisses de l’étranger, l’e-ID est bien plus qu’une identité numérique. C’est une promesse. Elle réduit les obstacles liés aux démarches papier et peut ainsi poser les bases de nombreux services, à commencer par un système de vote électronique en Suisse. Mon collègue Balz Rigendinger a analysé l’acceptation de l’e-ID sous cet angle également.
La Suisse ne semble pas encore vraiment prête pour davantage de vote électronique
Vos commentaires dans nos débats sont ce qui fait vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.
Dans cette newsletter, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus belles, les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans une prochaine édition.
Réponses de la communauté
Cette année, je me suis penché en profondeur sur la question de la nationalité suisse pour les descendants de Suisses vivant à l’étranger. Il existe une grande communauté suisse encore très attachée à la Suisse, mais qui a perdu la nationalité au fil des générations à l’étranger.
Nous avons demandé à notre communauté comment elle avait conservé ou perdu la nationalité suisse. Dans notre débat, des lectrices et lecteurs ont partagé leur histoire, et ces derniers mois, des dizaines d’anecdotes personnelles venues du monde entier ont été recueillies.
Perte de la nationalité suisse – une réalité surprenante pour beaucoup
La nationalité suisse a aussi été un sujet pour Ian van Rooyen. Mais son parcours est plus complexe. Il est né il y a 48 ans en ancienne Rhodésie, puis adopté quelques mois plus tard. Lui et sa mère biologique m’ont raconté leur histoire.
Adopté en Afrique, cet enfant de parents biologiques suisses espère obtenir la nationalité helvétique
L’Organisation des Suisses de l’étranger vit actuellement une période mouvementée. La semaine dernière, on a appris que son nouveau directeur, Lukas Weber, quittera ses fonctions à la fin de l’année, après seulement neuf mois. Son successeur a déjà été désigné.
Départ surprise à la tête de l’Organisation des Suisses de l’étranger
Fin septembre s’est également achevée la session d’automne du Conseil national et du Conseil des États. Dans notre rétrospective, découvrez les sujets qui ont animé le Parlement durant ces trois semaines.
Immigration, retraites, défense: ce qu’il faut retenir de la session d’automne du Parlement à Berne
L’émigration en toute simplicité
Peut-être n’êtes-vous pas encore Suissesse ou Suisse de l’étranger, mais l’idée d’une nouvelle vie à l’étranger vous trotte dans la tête. Ou vous connaissez quelqu’un qui envisage de partir.
Nous avons aussi une série d’articles pour celles et ceux qui vivent déjà à l’étranger, afin de faciliter leur quotidien.
J’ai commencé cette newsletter avec le thème de la mort. C’est pourquoi je ne veux pas vous priver de l’article de mon collègue Zeno Zoccatelli.
Revenir en Suisse… post-mortem
Qu’est-ce qui rend la Suisse unique? Swissinfo vous propose chaque semaine des récits intéressants, insolites et parfois étonnants pour le découvrir.
Merci d’avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.
