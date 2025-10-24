La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Politique suisse

Sondage SSR: vers un non à l’impôt sur les successions, le service citoyen à la peine 

protection civile
Des membres de la protection civile en service. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Le premier sondage SSR en vue des votations du 30 novembre montre un net rejet de la taxe sur les successions des grandes fortunes, ainsi qu’un certain scepticisme à l’égard d’un service civique obligatoire pour tous les citoyens et citoyennes. 

Ce contenu a été publié sur
6 minutes

Je travaille comme correspondant au Palais fédéral. Je fais des reportages sur la politique suisse pour les Suisses de l'étranger et je gère notre émission de débat politique Let's Talk. J'ai commencé dans le journalisme local au début des années 90 et j'ai travaillé dans de nombreux domaines journalistiques. J'ai occupé des postes de cadre et couvert un grand nombre de dossiers. J'ai rejoint swissinfo.ch en 2017.

Si la votation sur l’initiative des Jeunes socialistes pour l’instauration d’un impôt sur les successions avait eu lieu le 10 octobre 2025, elle aurait été rejetée.

Quant à l’initiative pour un service citoyen, elle se serait soldée par un match nul. Voilà ce qui ressort du premier sondage SSR mené par gfs.bern sur les objets soumis au vote le 30 novembre.

Actuellement, l’initiative «Pour une Suisse engagée» (initiative Service citoyen) est accueillie plutôt favorablement: 48% des personnes interrogées voteraient pour, 46% contre, et 6% se déclarent indécises. 

Contenu externe

Parmi les Suisses de l’étranger ayant pris part à l’enquête, la différence d’opinion par rapport à l’ensemble de l’électorat est marginale. Cependant, le taux de rejet cumulé atteint déjà 49% au sein de ce groupe. 

Incertitude parmi les Suisses de l’étranger 

L’initiative Service citoyen vise à étendre l’obligation de servir, actuellement limitée aux hommes dans le cadre du service militaire, à l’ensemble de la population suisse. Les femmes devraient ainsi elles aussi accomplir un service au profit de la collectivité et de l’environnement. Ce service pourrait être effectué dans l’armée, la protection civile ou d’autres domaines. 

Pour aller plus loin: nos explications sur cette initiative sont à lire ici. 

Plus

Les Suisses de l’étranger seraient-ils également concernés par cette éventuelle obligation civique? Une incertitude persiste sur cette question dans certaines franges de la diaspora. 

Aujourd’hui déjà, la conscription s’applique à «tout Suisse» — une formulation identique à celle du texte de l’initiative. Ce dernier ne prévoit pas non plus d’exception explicite pour les Suisses de l’étranger. Toutefois, leur situation est réglée de manière pragmatique et selon une pratique bien établie: ils n’ont pas d’obligation de servir. 

«La situation des Suisses de l’étranger ne change, en pratique, pas par rapport à aujourd’hui», explique la présidente du comité d’initiative, Noémi Roten, à Swissinfo. 

Le schéma habituel indique une tendance au non

L’initiative a donc encore ses chances, mais la situation n’est pas favorable. Bien que ce premier sondage SSR donne le oui et le non au coude-à-coude, les initiatives populaires tendent à perdre de leur soutien au fil de la campagne. 

Si l’on se fie à ce schéma, l’initiative Service citoyen risque d’avoir de la peine à maintenir son niveau actuel d’approbation au cours des cinq semaines restantes. «Si l’évolution habituelle se vérifie aussi dans le cas de l’initiative Service citoyen, un non le jour du vote est probable», estime gfs.bern. 

Les politologues constatent en outre que les arguments contre le projet prennent davantage de poids dans le débat public. «Cela renforce les doutes existants à l’égard de l’initiative», notent les spécialistes de l’opinion. 

Les sympathisants et sympathisantes du Parti vert’libéral (PVL), du Parti socialiste (PS) et des Vert-e-s (PES) soutiennent majoritairement le texte. Les oppositions les plus marquées proviennent des rangs du Parti libéral-radical (PLR).

Vers un non à l’impôt sur les successions 

Jeunes socialistes
«Taxez les riches, sauvez le climat»: le slogan affiché lors d’une réunion des Jeunes socialistes. Keystone / Peter Klaunzer

L’initiative sur l’impôt sur les successions lancée par les Jeunes socialistes s’oriente quant à elle clairement vers un non. Parmi les personnes interrogées, 49% s’y disent clairement opposées et 13% plutôt opposées. Seules 38% y sont favorables. 

Contenu externe

Le soutien ferme ne provient que des camps du Parti socialiste (PS) et des Vert-e-s. 

L’initiative pour l’impôt sur les successions veut introduire une taxe de 50% sur les fortunes supérieures à 50 millions de francs transmises par héritage ou donation. Les recettes ainsi générées devraient être utilisées pour lutter contre le changement climatique. 

Pour aller plus loin: nos explications sur cette initiative sont à lire ici.

Plus

Environ deux tiers des personnes interrogées doutent toutefois de l’efficacité de l’impôt envisagé. Elles craignent que les grandes fortunes puissent s’y soustraire ou se délocaliser à l’étranger. Selon le sondage, le risque que les personnes héritant d’entreprises ne rencontrent des problèmes de liquidités ou que les entreprises familiales ne soient mises en danger suscitent des inquiétudes d’importance similaire. 

Suisses de l’étranger sceptiques 

Le rejet parmi les personnes interrogées à l’étranger est net également, avec un total cumulé de 57%, mais il reste légèrement moins marqué qu’en Suisse, où il atteint 62%. 

L’argument phare du camp du oui, selon lequel les riches devraient davantage contribuer à la protection du climat, recueille une large sympathie. L’initiative rencontre aussi un certain écho auprès des femmes, des jeunes et au Tessin. 

Les spécialistes de gfs.bern s’attendent toutefois ici aussi au scénario classique des initiatives populaires. «La perception devrait progressivement s’éloigner de la définition du problème pour se concentrer sur les faiblesses et les risques de la solution proposée. D’expérience, cela conduit à une augmentation du pourcentage de non», écrit gfs.bern.

Le sondage commandé par la Société Suisse de Radiodiffusion (SSR, la maison-mère de Swissinfo) s’est déroulé entre le 6 et le 20 octobre, et prend le 10 octobre comme date moyenne de référence. Au total, 14’785 Suisses ayant le droit de vote ont été interrogés. La marge d’erreur de l’échantillon est de plus ou moins 2,8 points de pourcentage.

Relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’allemand par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique

Plus

Discussion
Modéré par: Balz Rigendinger

Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société?

La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches?

Participez à la discussion
52 J'aime
36 Commentaires
Voir la discussion

Les plus appréciés

Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

En savoir plus

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision