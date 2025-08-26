Les votations du 28 septembre approchent – êtes-vous prêts?
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’identité électronique (e-ID) a démarré la campagne en fanfare: 60% des citoyennes et des citoyens sont en faveur du projet, selon le premier sondage de la SSR en vue des votations du 28 septembre.
Étonnemment, l’e-ID séduit un peu moins à l’étranger. «La réserve des Suisses de l’étranger est peut-être influencée par l’expérience de l’e-ID qu’ils ont acquise dans leur pays d’accueil», commente la politologue Martina Mousson. Il faudra toutefois attendre le deuxième sondage, qui sera publié une dizaine de jours avant les votations, pour être plus au clair sur les intentions de vote.
L’incertitude est plus grande autour du deuxième objet soumis au vote. Le oui fait la course en tête, avec 58% des personnes sondées qui se disent favorables à cette réforme de l’imposition de la propriété du logement. Toutefois, la campagne pourrait encore faire bouger les lignes. «Il y a encore beaucoup d’indécis, le sujet est complexe et les votants s’attendent à un rejet de justesse de la réforme», souligne Martina Moussson.
Le débat sur la valeur locative met en lumière le clivage entre propriétaires et locataires, mais pas seulement. Mon collègue Balz Rigendinger a identifié quatre autres lignes de fracture: seniors contre jeunes, villes contre campagnes, zones touristiques contre centres urbains, et banques contre commerçants.
Bonne lecture,
