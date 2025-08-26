La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les votations du 28 septembre approchent – êtes-vous prêts?

Katy Romy

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’identité électronique (e-ID) a démarré la campagne en fanfare: 60% des citoyennes et des citoyens sont en faveur du projet, selon le premier sondage de la SSR en vue des votations du 28 septembre.

Étonnemment, l’e-ID séduit un peu moins à l’étranger.  «La réserve des Suisses de l’étranger est peut-être influencée par l’expérience de l’e-ID qu’ils ont acquise dans leur pays d’accueil», commente la politologue Martina Mousson. Il faudra toutefois attendre le deuxième sondage, qui sera publié une dizaine de jours avant les votations, pour être plus au clair sur les intentions de vote.

L’incertitude est plus grande autour du deuxième objet soumis au vote. Le oui fait la course en tête, avec 58% des personnes sondées qui se disent favorables à cette réforme de l’imposition de la propriété du logement. Toutefois, la campagne pourrait encore faire bouger les lignes. «Il y a encore beaucoup d’indécis, le sujet est complexe et les votants s’attendent à un rejet de justesse de la réforme», souligne Martina Moussson.

Le débat sur la valeur locative met en lumière le clivage entre propriétaires et locataires, mais pas seulement. Mon collègue Balz Rigendinger a identifié quatre autres lignes de fracture: seniors contre jeunes, villes contre campagnes, zones touristiques contre centres urbains, et banques contre commerçants.

Bonne lecture,

2 minutes

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Le résultat du premier sondage:

Comparaison internationale et analyse:

e-Estonia

Politique suisse

e-ID: la Suisse a choisi une voie unique

Ce contenu a été publié sur Alors que l’identité numérique s’impose dans de nombreux pays, la Suisse opte pour une approche plus mesurée, loin du modèle estonien.

lire plus e-ID: la Suisse a choisi une voie unique
Notre débat filmé:

Participez au débat:

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
6 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion

Nos explications détaillées:

Rangée de maisons dans une rue

Politique suisse

La Suisse doit-elle abolir la valeur locative?

Ce contenu a été publié sur La suppression de la valeur locative est au programme des votations fédérales du 28 septembre. Nos explications sur ce dossier complexe.

lire plus La Suisse doit-elle abolir la valeur locative?

Nos articles sur le projet d’e-ID:

e-ID

Politique suisse

Le référendum sur l’e-ID va se jouer sur un fil

Ce contenu a été publié sur La Suisse se dotera-t-elle d’une identité électronique (e-ID)? Le délai référendaire court toujours, mais l’opposition peine à réunir le nombre requis de signatures.

lire plus Le référendum sur l’e-ID va se jouer sur un fil
Notre aide au vote:

Démocratie directe

Démocratie

Courte introduction au système politique suisse

Ce contenu a été publié sur Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde.

lire plus Courte introduction au système politique suisse

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

