Democrazia diretta in Svizzera
Politica svizzera

Le votazioni del 28 settembre si avvicinano. Siete pronti?

Katy Romy

Care lettrici e cari lettori,

La campagna sull'identità elettronica (e-ID) è iniziata come meglio non poteva per chi sostiene questo progetto: il 60% dei cittadini e delle cittadine è infatti a favore, stando ai risultati del primo sondaggio della SSR in vista della votazione del 28 settembre.

Sorprendentemente, l’e-ID convince un po’ meno all’estero. "Chi vive all'estero potrebbe essere influenzato dall'esperienza che ha avuto con l'e-ID nel Paese di residenza", commenta la politologa Martina Mousson. Tuttavia, bisognerà attendere il secondo sondaggio, che sarà pubblicato una decina di giorni prima delle votazioni, per avere un quadro più preciso sulle intenzioni di voto.

L’incertezza è maggiore attorno al secondo oggetto sottoposto a votazione. Il sì è in vantaggio, con il 58% delle persone intervistate favorevoli alla riforma della tassazione della proprietà abitativa. Tuttavia, la campagna potrebbe ancora modificare gli equilibri. "Ci sono ancora molte persone indecise e il tema è complesso", sottolinea Martina Mousson.

Il dibattito sul valore locativo mette in luce la frattura tra chi è proprietario e chi vive in affitto, ma non solo. Il mio collega Balz Rigendinger ha individuato altre quattro linee di divisione: anziani contro giovani, città contro campagne, zone turistiche contro centri urbani, e banche contro commercianti.

Buona lettura!

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

I risultati del primo sondaggio:

Paragoni internazionali e analisi:

una donna con un laptop acceso su un tavolo di un ristorante

Politica svizzera

Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Molti Paesi puntano sull’identità digitale per modernizzare i propri servizi pubblici. In Svizzera l’approccio resta cauto, lontano ad esempio dal modello estone.

Di più Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera
chalet di monatgna

Politica svizzera

Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti

Questo contenuto è stato pubblicato al Sul valore locativo in Svizzera è in corso una disputa tra proprietari di abitazioni e inquilini. Ma vi sono anche molti altri fronti. Il 28 settembre il popolo avrà l’ultima parola. Analisi.

Di più Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti

Partecipate al dibattito:

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un’e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

I temi in votazione spiegati in dettagli:

schermo di un telefono

Altri sviluppi

Politica svizzera

In Svizzera, il destino dell’e-ID si decide di nuovo alle urne

Questo contenuto è stato pubblicato al L’elettorato svizzero vota sull’identità elettronica: per alcuni è uno strumento indispensabile verso la transizione digitale, per altri rappresenta un rischio per la protezione dei dati.

Di più In Svizzera, il destino dell’e-ID si decide di nuovo alle urne
case unifamiliari

Democrazia svizzera

La Svizzera abolirà il valore locativo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il valore locativo è da tempo oggetto di accese discussioni per la sua complessità e per le opportunità di evasione fiscale. Il Parlamento ha intenzione di abolirlo e il 28 settembre si esprimerà il popolo. Ecco cosa prevede la riforma.

Di più La Svizzera abolirà il valore locativo?

I nostri servizi sul progetto di e-ID:

Aiuto al voto:

materiale di voto

Emigrazione

Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

Di più Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale
illustrazione

Politica svizzera

Alla scoperta del sistema politico elvetico

Questo contenuto è stato pubblicato al Un video del 2013 sempre d’attualità, anche se le cifre non sono più aggiornate.

Di più Alla scoperta del sistema politico elvetico

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
