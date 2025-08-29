Le votazioni del 28 settembre si avvicinano. Siete pronti?

Care lettrici e cari lettori,



La campagna sull'identità elettronica (e-ID) è iniziata come meglio non poteva per chi sostiene questo progetto: il 60% dei cittadini e delle cittadine è infatti a favore, stando ai risultati del primo sondaggio della SSR in vista della votazione del 28 settembre.



Sorprendentemente, l’e-ID convince un po’ meno all’estero. "Chi vive all'estero potrebbe essere influenzato dall'esperienza che ha avuto con l'e-ID nel Paese di residenza", commenta la politologa Martina Mousson. Tuttavia, bisognerà attendere il secondo sondaggio, che sarà pubblicato una decina di giorni prima delle votazioni, per avere un quadro più preciso sulle intenzioni di voto.



L’incertezza è maggiore attorno al secondo oggetto sottoposto a votazione. Il sì è in vantaggio, con il 58% delle persone intervistate favorevoli alla riforma della tassazione della proprietà abitativa. Tuttavia, la campagna potrebbe ancora modificare gli equilibri. "Ci sono ancora molte persone indecise e il tema è complesso", sottolinea Martina Mousson.



Il dibattito sul valore locativo mette in luce la frattura tra chi è proprietario e chi vive in affitto, ma non solo. Il mio collega Balz Rigendinger ha individuato altre quattro linee di divisione: anziani contro giovani, città contro campagne, zone turistiche contro centri urbani, e banche contro commercianti.



Buona lettura!

Katy Romy

Katy Romy



I risultati del primo sondaggio:

Paragoni internazionali e analisi:

Partecipate al dibattito:

I temi in votazione spiegati in dettagli:

I nostri servizi sul progetto di e-ID:

Aiuto al voto:

