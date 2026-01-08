Votations fédérales du 8 mars: quels sont les enjeux?

Chères lectrices, chers lecteurs,



L’année politique suisse démarre fort: quatre objets seront soumis au vote le 8 mars.



Parmi eux, l’initiative « 200 francs, ça suffit ! » fait déjà beaucoup parler. Le texte, porté par l'UDC, l’Union suisse des arts et métiers (usam) et les Jeunes PLR, propose de réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an et d’exonérer toutes les entreprises. Cette question concerne aussi les Suisses de l’étranger, car ces recettes financent notamment Swissinfo à hauteur de 50%.



Un autre sujet promet de vives discussions: l’introduction de l’imposition individuelle pour les couples mariés. Le projet a pour but de mettre fin à la pénalisation fiscale du mariage, mais ses adversaires estiment qu’ils engendreraient de nouvelles inégalités.



Deux autres objets figurent à l’agenda: une initiative visant à garantir le maintien de l’argent liquide en Suisse en l’inscrivant dans la Constitution, ainsi qu’un texte demandant la création d’un fonds pour le climat.



Cette newsletter vous donne les clés pour comprendre ces quatre objets et voter en toute connaissance de cause.



Bonne lecture et meilleurs vœux pour l’année à venir!

1 minute

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion. Autres langues: 2 FR original Deutsch de Eidgenössische Abstimmungen vom 8. März: Sind Sie bereit? lire plus Eidgenössische Abstimmungen vom 8. März: Sind Sie bereit?

Italiano it Votazioni federali dell’8 marzo: su cosa vota la Svizzera? lire plus Votazioni federali dell’8 marzo: su cosa vota la Svizzera?

Nos explications détaillées:

Plus Politique suisse En bref: l’initiative SSR expliquée Ce contenu a été publié sur L’initiative SSR veut réduire la redevance et en exempter les entreprises. Les partisans parlent de soulager la population et l’économie alors que les opposants craignent un affaiblissement de la Suisse. lire plus En bref: l’initiative SSR expliquée

Plus Politique suisse Vote sur l’imposition individuelle: les couples mariés et les concubins au même régime face au fisc? Ce contenu a été publié sur Les Suisses voteront le 8 mars sur l’introduction de l’imposition individuelle des couples mariés. Cette réforme fiscale est combattue par les milieux conservateurs. Nos explications. lire plus Vote sur l’imposition individuelle: les couples mariés et les concubins au même régime face au fisc?

Plus Politique suisse Faut-il inscrire l’argent liquide dans la Constitution? Réponse dans les urnes le 8 mars Ce contenu a été publié sur Les Suisses votent le 8 mars sur la pérennisation de l’argent liquide dans la Constitution. Au menu: une initiative populaire et son contre-projet direct du Conseil fédéral. Explications. lire plus Faut-il inscrire l’argent liquide dans la Constitution? Réponse dans les urnes le 8 mars

Plus Adaptation climatique Climat et biodiversité: la Suisse vote sur des investissements de plusieurs milliards Ce contenu a été publié sur Une initiative demande la création d’un fonds pour le développement des énergies renouvelables et la protection de la biodiversité. Pour les opposantes et les opposants, la Suisse en fait déjà assez. Le peuple tranchera le 8 mars. lire plus Climat et biodiversité: la Suisse vote sur des investissements de plusieurs milliards

Votre avis nous intéresse:

Plus Discussion Modéré par: Katy Romy Comment les couples mariés sont-ils imposés dans votre pays de résidence? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système? Les Suisses votent le 8 mars sur l’introduction de l’imposition individuelle des couples mariés. Nous aimerions savoir quel est le système dans le pays où vous vivez? Participez à la discussion Voir la discussion

Les grands dossiers politiques de l’année venir:

Plus Politique suisse Ce qui attend la Suisse: les grands dossiers politiques de 2026 Ce contenu a été publié sur L’année à venir promet de marquer la politique suisse. Elle sera décisive pour le futur des relations entre la Suisse et ses voisins européens. lire plus Ce qui attend la Suisse: les grands dossiers politiques de 2026

Un état des lieux de la situation des médias internationaux:

Plus Guerres de l’information Les médias publics internationaux en péril dans les démocraties Ce contenu a été publié sur Alors que de plus en plus de pays occidentaux se désengagent de leurs médias publics internationaux, les régimes autoritaires les renforcent. lire plus Les médias publics internationaux en péril dans les démocraties

Notre aide au vote:

Plus Expatriation Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse Ce contenu a été publié sur Vous vivez à l’étranger et souhaitez participer aux votations suisses? C’est possible. Mais pour cela, vous devez vous inscrire au registre électoral. lire plus Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse

Plus Démocratie suisse Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse Ce contenu a été publié sur Les votations populaires suisses sont souvent enviées à l’étranger. Mais qu’en est-il réellement des instruments de démocratie directe que sont l’initiative populaire et le référendum? Et comment le système actuel a-t-il évolué? Explications. lire plus Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse

Plus Expatriation Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre Ce contenu a été publié sur La Suisse donne la possibilité à ses citoyen-nes de voter depuis l’étranger, sous réserve de s’inscrire à un registre électoral. Mode d’emploi. lire plus Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre

