Votations fédérales du 8 mars: quels sont les enjeux?
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’année politique suisse démarre fort: quatre objets seront soumis au vote le 8 mars.
Parmi eux, l’initiative « 200 francs, ça suffit ! » fait déjà beaucoup parler. Le texte, porté par l'UDC, l’Union suisse des arts et métiers (usam) et les Jeunes PLR, propose de réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an et d’exonérer toutes les entreprises. Cette question concerne aussi les Suisses de l’étranger, car ces recettes financent notamment Swissinfo à hauteur de 50%.
Un autre sujet promet de vives discussions: l’introduction de l’imposition individuelle pour les couples mariés. Le projet a pour but de mettre fin à la pénalisation fiscale du mariage, mais ses adversaires estiment qu’ils engendreraient de nouvelles inégalités.
Deux autres objets figurent à l’agenda: une initiative visant à garantir le maintien de l’argent liquide en Suisse en l’inscrivant dans la Constitution, ainsi qu’un texte demandant la création d’un fonds pour le climat.
Cette newsletter vous donne les clés pour comprendre ces quatre objets et voter en toute connaissance de cause.
Bonne lecture et meilleurs vœux pour l’année à venir!
Nos explications détaillées:
Plus
En bref: l’initiative SSR expliquée
Plus
Vote sur l’imposition individuelle: les couples mariés et les concubins au même régime face au fisc?
Plus
Faut-il inscrire l’argent liquide dans la Constitution? Réponse dans les urnes le 8 mars
Plus
Climat et biodiversité: la Suisse vote sur des investissements de plusieurs milliards
Votre avis nous intéresse:
Plus
Les grands dossiers politiques de l’année venir:
Plus
Ce qui attend la Suisse: les grands dossiers politiques de 2026
Un état des lieux de la situation des médias internationaux:
Plus
Les médias publics internationaux en péril dans les démocraties
Notre aide au vote:
Plus
Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse
Plus
Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse
Plus
Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre
Les plus appréciés
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.