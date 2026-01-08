La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Votations fédérales du 8 mars: quels sont les enjeux?

Katy Romy

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année politique suisse démarre fort: quatre objets seront soumis au vote le 8 mars.

Parmi eux, l’initiative « 200 francs, ça suffit ! » fait déjà beaucoup parler. Le texte, porté par l'UDC, l’Union suisse des arts et métiers (usam) et les Jeunes PLR, propose de réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an et d’exonérer toutes les entreprises. Cette question concerne aussi les Suisses de l’étranger, car ces recettes financent notamment Swissinfo à hauteur de 50%.  

Un autre sujet promet de vives discussions: l’introduction de l’imposition individuelle pour les couples mariés. Le projet a pour but de mettre fin à la pénalisation fiscale du mariage, mais ses adversaires estiment qu’ils engendreraient de nouvelles inégalités.

Deux autres objets figurent à l’agenda: une initiative visant à garantir le maintien de l’argent liquide en Suisse en l’inscrivant dans la Constitution, ainsi qu’un texte demandant la création d’un fonds pour le climat.

Cette newsletter vous donne les clés pour comprendre ces quatre objets et voter en toute connaissance de cause.

Bonne lecture et meilleurs vœux pour l’année à venir!

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Nos explications détaillées:

Initiative de la SSR Initiative de réduction de moitié SRF Studio

Plus

Politique suisse

En bref: l’initiative SSR expliquée

Ce contenu a été publié sur L’initiative SSR veut réduire la redevance et en exempter les entreprises. Les partisans parlent de soulager la population et l’économie alors que les opposants craignent un affaiblissement de la Suisse.

deux apprentis montent un panneau solaire sur un toit en bois

Adaptation climatique

Climat et biodiversité: la Suisse vote sur des investissements de plusieurs milliards

Ce contenu a été publié sur Une initiative demande la création d’un fonds pour le développement des énergies renouvelables et la protection de la biodiversité. Pour les opposantes et les opposants, la Suisse en fait déjà assez. Le peuple tranchera le 8 mars.

Votre avis nous intéresse:

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Comment les couples mariés sont-ils imposés dans votre pays de résidence? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système?

Les Suisses votent le 8 mars sur l’introduction de l’imposition individuelle des couples mariés. Nous aimerions savoir quel est le système dans le pays où vous vivez?

Participez à la discussion
Voir la discussion

Les grands dossiers politiques de l’année venir:

Un état des lieux de la situation des médias internationaux:

Notre aide au vote:

Camille Kündig

Expatriation

Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse

Ce contenu a été publié sur Vous vivez à l’étranger et souhaitez participer aux votations suisses? C’est possible. Mais pour cela, vous devez vous inscrire au registre électoral.

initiative

Démocratie suisse

Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les votations populaires suisses sont souvent enviées à l’étranger. Mais qu’en est-il réellement des instruments de démocratie directe que sont l’initiative populaire et le référendum? Et comment le système actuel a-t-il évolué? Explications.

