Votazioni federali dell’8 marzo: su cosa vota la Svizzera?
Care lettrici e cari lettori,
L’anno politico in Svizzera inizia con un fitto programma: quattro oggetti saranno sottoposti a votazione popolare l’8 marzo.
Tra questi, l’iniziativa “200 franchi, bastano!” sta già facendo molto discutere. Il testo, sostenuto dall’UDC, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) e dai Giovani PLR, propone di ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 200 franchi all’anno e di esonerare tutte le imprese dal pagamento. La questione riguarda anche gli svizzeri e le svizzere all’estero, poiché queste entrate finanziano Swissinfo per circa il 50%.
Un altro tema promette accese discussioni: l’introduzione dell’imposizione individuale per le coppie sposate. La riforma mira a porre fine alla penalizzazione fiscale del matrimonio, ma chi si oppone afferma che finirebbe per creare nuove disuguaglianze.
Altri due oggetti figurano all’ordine del giorno: un’iniziativa che vuole garantire il mantenimento del contante in Svizzera inserendolo nella Costituzione, e una proposta che chiede di creare un fondo pubblico per il clima.
Questa newsletter vi offre le chiavi per comprendere questi quattro oggetti e votare con piena consapevolezza.
Buona lettura e auguri per l’anno appena iniziato!
Le nostre spiegazioni concise e dettagliate:
L’iniziativa SSR in breve
Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi?
Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo
Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura?
La vostra opinione ci interessa:
Le principali questioni politiche del 2026:
Cosa attende la Svizzera: i grandi dossier politici del 2026
Panoramica della situazione dei media internazionali:
I media pubblici internazionali vacillano nei Paesi democratici
Guida al voto:
Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera
Come funziona la democrazia diretta in Svizzera?
Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale
