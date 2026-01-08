The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Politica svizzera

Votazioni federali dell’8 marzo: su cosa vota la Svizzera? 

Katy Romy

Care lettrici e cari lettori,

L’anno politico in Svizzera inizia con un fitto programma: quattro oggetti saranno sottoposti a votazione popolare l’8 marzo.

Tra questi, l’iniziativa “200 franchi, bastano!” sta già facendo molto discutere. Il testo, sostenuto dall’UDC, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) e dai Giovani PLR, propone di ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 200 franchi all’anno e di esonerare tutte le imprese dal pagamento. La questione riguarda anche gli svizzeri e le svizzere all’estero, poiché queste entrate finanziano Swissinfo per circa il 50%.

Un altro tema promette accese discussioni: l’introduzione dell’imposizione individuale per le coppie sposate. La riforma mira a porre fine alla penalizzazione fiscale del matrimonio, ma chi si oppone afferma che finirebbe per creare nuove disuguaglianze.

Altri due oggetti figurano all’ordine del giorno: un’iniziativa che vuole garantire il mantenimento del contante in Svizzera inserendolo nella Costituzione, e una proposta che chiede di creare un fondo pubblico per il clima.

Questa newsletter vi offre le chiavi per comprendere questi quattro oggetti e votare con piena consapevolezza.

Buona lettura e auguri per l’anno appena iniziato!

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Le nostre spiegazioni concise e dettagliate:

Altri sviluppi
studio televisivo

Altri sviluppi

Politica svizzera

L’iniziativa SSR in breve 

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa SSR vuole ridurre il canone ed esonerare le aziende dal pagamento. Chi la promuove parla di alleggerimento per famiglie e imprese, mentre chi si oppone teme un indebolimento della Svizzera.

Di più L’iniziativa SSR in breve 
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Atm e mano che regge banconote da 50 franchi

Altri sviluppi

Politica svizzera

Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo

Questo contenuto è stato pubblicato al L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale.

Di più Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo
Altri sviluppi
due apprendisti montano un pannello solare su un tetto di legno

Altri sviluppi

Adattamento climatico

Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura?

Questo contenuto è stato pubblicato al Un’iniziativa vuole creare un fondo per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera. Chi si oppone ritiene che il Paese stia già facendo abbastanza per il clima. Decisione alle urne l’8 marzo.

Di più Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura?

La vostra opinione ci interessa:

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Come vengono tassate le coppie sposate nel vostro Paese di residenza? Quali i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema?

L’8 marzo il popolo svizzero vota sull’imposizione individuale delle coppie sposate. Qual è il sistema nel Paese in cui vivete?

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione

Le principali questioni politiche del 2026:

Altri sviluppi
Accordi Svizzera-UE

Altri sviluppi

Politica svizzera

Cosa attende la Svizzera: i grandi dossier politici del 2026

Questo contenuto è stato pubblicato al Il prossimo anno si preannuncia importante per la politica elvetica. Sarà decisivo per il futuro delle relazioni tra la Svizzera e i suoi vicini europei.

Di più Cosa attende la Svizzera: i grandi dossier politici del 2026

Panoramica della situazione dei media internazionali:

Altri sviluppi

Guida al voto:

Altri sviluppi
kyf

Altri sviluppi

Emigrazione

Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivete all’estero e volete partecipare alle votazioni in Svizzera? Si può. Ma per farlo, bisogna essere iscritti nel registro elettorale.

Di più Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera
Altri sviluppi
Altri sviluppi
materiale di voto

Altri sviluppi

Emigrazione

Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

Di più Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Articoli più popolari

I più discussi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR