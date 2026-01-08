Votazioni federali dell’8 marzo: su cosa vota la Svizzera?

L’anno politico in Svizzera inizia con un fitto programma: quattro oggetti saranno sottoposti a votazione popolare l’8 marzo.



Tra questi, l’iniziativa “200 franchi, bastano!” sta già facendo molto discutere. Il testo, sostenuto dall’UDC, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) e dai Giovani PLR, propone di ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 200 franchi all’anno e di esonerare tutte le imprese dal pagamento. La questione riguarda anche gli svizzeri e le svizzere all’estero, poiché queste entrate finanziano Swissinfo per circa il 50%.



Un altro tema promette accese discussioni: l’introduzione dell’imposizione individuale per le coppie sposate. La riforma mira a porre fine alla penalizzazione fiscale del matrimonio, ma chi si oppone afferma che finirebbe per creare nuove disuguaglianze.



Altri due oggetti figurano all’ordine del giorno: un’iniziativa che vuole garantire il mantenimento del contante in Svizzera inserendolo nella Costituzione, e una proposta che chiede di creare un fondo pubblico per il clima.



Questa newsletter vi offre le chiavi per comprendere questi quattro oggetti e votare con piena consapevolezza.



Le nostre spiegazioni concise e dettagliate:

