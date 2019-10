(swissinfo.ch)

Les bureaux de vote ayant fermés, le dépouillement des résultats a commencé dans tous les cantons et toutes les communes du pays. Selon les sondages, ces élections devraient voir une progression des Verts et des Verts libéraux, avec un léger glissement du Parlement vers la gauche.

L’enjeu de ces élections, ce sont les 200 sièges du Conseil national (Chambre du peuple) et la plupart des 46 sièges du Conseil des États (Chambre des cantons). Elles ont vu cette année un nombre record de candidats (plus de 4600), dont une part encore jamais vue sont des femmes: 40,3% pour le National et 34,4% pour les États.

Les candidats résidant à l’étranger sont au nombre de 73, contre 57 en 2015 et 77 en 2011 (année record).

Parmi eux, c’est la diplomate Christina Bürgi DellspergerLien externe qui semble avoir les meilleures chances. Elle habite à Paris et se présente sur la liste du Parti socialiste du canton de Zoug. Elle a annoncé au quotidien NZZ qu’en cas d’élection, elle déménagerait à Zoug.

Un autre candidat de la 5e Suisse qui aurait quelques chances de passer est Franz MuheimLien externe. Il figure sur la liste des Verts libéraux de Zurich et il a bénéficié durant la campagne du soutien d’Opération LiberoLien externe. Toutefois, il n’est que 20e sur la liste de son parti et aura besoin d’un fort soutien de la 5e Suisse.







Onde verte?

Les sondages sont unanimes à prédire une progression des Verts et des Verts libéraux, formation plus récente, plus petite et plus au centre que les écologistes traditionnels.

A l’opposé, l’UDC (droite conservatrice) devrait perdre quelques points de pourcentage, mais rester néanmoins le parti le plus représenté au Conseil national. En 2015, il avait consolidé sa position en obtenant 29,4% des voix.

Selon le dernier baromètre électoral réalisé par l’Institut Sotomo pour le compte de la Société suisse de radiotélévision SSR (dont swissinfo.ch fait aussi partie) et publié la semaine dernière, l’UDC obtiendrait 27,3% des voix. En lutte pour la seconde place, mais nettement distancé, le Parti socialiste était à 18,2% d’intentions de vote et le Parti libéral-radical (PLR, droite libérale) à 15,2%.



Le PDC encore en déclin?

Une rude bataille s’annonce pour la quatrième place, entre les Verts et le Parti démocrate-chrétien (PDC, centre). Dans le baromètre, les deux formations étaient au coude à coude, avec respectivement 10,7 et 10,6% d’intentions de vote. Si celles-ci se concrétisent, les écologistes obtiendraient le meilleur résultat de leur histoire et souffleraient la quatrième place au PDC, dont le déclin amorcé depuis des décennies semble irréversible.

Il est toutefois peu probable que l’équilibre global des forces soit profondément modifié. Le Parlement suisse est traditionnellement dominé par les quatre grands partis du spectre politique. Ils se partagent également les sept sièges du gouvernement en vertu d’une clef de répartition informelle, mais respectée depuis des décennies.

L’élection du Gouvernement se fera le 11 décembre, lors de la première session du Parlement qui sortira des urnes ce dimanche. Dans l’écrasante majorité des cas, les parlementaires se contentent de confirmer les ministres à leur poste pour une nouvelle législature de quatre ans.



Vers un parlement plus féminin

La campagne électorale a cette fois été relativement discrète, même selon des critères suisses. Cela s’explique notamment par le fait que l’UDC n’a pas réussi à attiser les passions, comme lors des élections précédentes, en monopolisant le débat avec son programme anti-immigration et anti-européen.

C’est plutôt la question du changement climatique qui a donné le ton de la campagne tout au long de l’année. Les nombreuses manifestations de rue à travers le pays ont sans aucun doute politisé la jeune génération des zones urbaines.

Une autre manifestation de masse, la Grève nationale des femmes du 14 juin, devrait avoir une influence sur les élections 2019. Une des revendications était l’augmentation de la représentation des femmes dans les institutions politique du pays. Elle a eu un impact évident sur le nombre de candidatures féminines. Reste à voir si elle se reflètera concrètement dans les urnes.

Bien que les femmes soient en légère majorité dans la population suisse, elles ne sont que 33% au Conseil national et 13% au Conseil des États.



Participation en hausse?

Globalement, la popularité de la question climatique et les efforts pour mobiliser les femmes pourraient conduire à la participation la plus élevée qu’on ait vu depuis 40 ans, avec un taux dépassant les 50%.

Les données de certains cantons et certaines villes sur le vote anticipé et le vote par correspondance semblent aller dans ce sens, mais tous les analystes ne s’attendent pas à une participation massive.

Les citoyens suisses ayant le droit de participer aux élections du 20 octobre sont environ 5,3 millions.



Sans vote électronique

Les observateurs ont également noté une certaine augmentation des campagnes numériques, bien que les affiches et la propagande au porte-à-porte restent des instruments clé.

Contrairement aux élections d’il y a quatre ans, il n’est plus possible de recourir au vote électronique, dans aucun canton. La Confédération a suspendu les essais en cours, pour des motifs de sécurité.

swissinfo.ch a connaissance de nombreux cas de Suissesses et Suisses de l’étranger qui se voient exclus de l’élection pour cette seule raison. Par exemple, notre lecteur Peter Stalder, qui nous écrit ceci: «Toujours pas reçu mon matériel de vote. Et nous sommes nombreux dans ce cas, j’ai les noms et les adresses. Dès le 21 octobre, nous allons déposer une plainte pour faire annuler ces élections». Nous avons voulu en savoir plus, mais Peter Stalder n’était pas atteignable.

Deux tours

Les résultats finaux de l’élection au Conseil national sont attendus en fin de soirée de ce dimanche.

Le délai sera plus long en ce qui concerne l’attribution des sièges à la Chambre des cantons, où l’élection se fait au système majoritaire. En cas de ballottage, un second tour sera organisé au mois de novembre.

Le PDC et le PLR détiennent une majorité claire au Conseil des États. Dans le système parlementaire suisse, les deux Chambres jouissent de pouvoirs égaux.

