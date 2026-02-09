Près de 6000 signatures contre les coupes budgétaires à la HES-SO

Le référendum contre les coupes dans la formation à la Haute école spécialisée de Suisse orientale (HES-SO) Genève a été déposé lundi muni de 5954 signatures. La subvention cantonale a été réduite de 2 millions de francs par an, soit une baisse de 6 millions sur trois ans.

(Keystone-ATS) Proposée par le Conseil d’Etat, cette coupe budgétaire a été votée par la majorité de droite du Grand Conseil en décembre lors du renouvellement du contrat de prestations entre l’Etat et la HES-SO Genève, a rappelé lundi la Jeunesse socialiste genevoise à l’origine du référendum. Celui-ci aboutira s’il comporte 4214 signatures valables.

La Jeunesse socialiste parle déjà d’un succès au vu du «large front politique et social» qui s’est constitué pour défendre la formation. La gauche, le MCG, les syndicats et les associations du personnel de la HES-SO et de l’enseignement se sont joints à elle. Et de dénoncer le fait que la formation devient «une variable d’ajustement budgétaire.»

Fustigeant une politique «irresponsable», les référendaires refusent les coupes dans «la formation des métiers essentiels alors que les hôpitaux, le social et l’école manquent déjà cruellement de personnel.» Ils estiment que la droite organise sciemment la pénurie, affaiblit les services publics et précarise toujours plus les étudiants.

La HES-SO Genève accueille plus de 6500 étudiants répartis dans six écoles de niveau universitaire. Elles forment notamment des infirmières, des informaticiens, des travailleurs sociaux, des architectes, des ingénieurs et des artistes.

Selon la Jeunesse socialiste genevoise, ce référendum a été largement signé par les étudiants, «encore marqué par la récente hausse des taxes d’études». «Durant toute la récolte, un message clair est revenu: cette coupe n’existerait pas sans l’augmentation préalable des taxes», écrit-elle.