Première détection du nouveau variant de mpox en Suisse

Keystone-SDA

Un premier cas du nouveau variant de mpox (anciennement variole du singe), a été détecté en Suisse. La personne concernée a été isolée, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il n'y a pas de risque de contagion pour l'entourage.

(Keystone-ATS) La personne touchée est un voyageur de retour d’Afrique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le variant « clade Ib » est plus contagieux et plus dangereux que les précédents.

La maladie se propage depuis des mois dans plusieurs pays africains, ce qui a conduit l’OMS à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale à la mi-août de l’année dernière.

Fin février, l’organisation a décidé de maintenir l’urgence de santé publique de portée internationale. Le nombre de cas augmente et le virus se propage, selon l’OMS. L’endiguement est entravé par les combats dans l’est de la République démocratique du Congo, d’où le clade Ib se propage depuis 2024.