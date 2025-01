Première visite officielle pour Karin Keller-Sutter

Keystone-SDA

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter a effectué sa première visite officielle à l'étranger. Comme c'est la coutume, cette première visite a lieu en Autriche.

3 minutes

(Keystone-ATS) Mme Keller-Sutter a rencontré vendredi son homologue, Alexander Van der Bellen à Vienne, a communiqué le Département fédéral des finances. Les relations entre les deux pays, la politique européenne et les relations bilatérales avec l’UE ont été au centre des discussions.

Les échanges ont aussi porté sur la situation sécuritaire en Europe et sur le rôle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont la Suisse assumera la présidence en 2026. La présidente de la Confédération a réaffirmé l’importance de l’OSCE, dont le rôle est, selon elle, de permettre un échange entre de nombreux pays visant à mieux surmonter les conflits.

Dans la perspective de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement des États-Unis, Mme Keller-Sutter a plaidé pour des discussions ouvertes et constructives, afin de continuer à garantir un échange fructueux.

Interrogé par Keystone-ATS, le politologue Oscar Mazzoleni estime à ce sujet que les propos manifestés par la nouvelle administration des Etats-Unis en termes de protectionnisme et l’importance croissante de partis d’extrême droite dans les pays fondateurs de l’intégration européenne ouvre une nouvelle phase dans l’histoire de l’UE.

En cause, il y a le futur des accords Schengen et des contrôles des frontières internes et plus largement le poids des gouvernements nationaux. Cela laisse planer des doutes également sur les accords bilatéraux en discussion avec la Suisse.

Encerclé par l’extrême droite

Le président autrichien a également exposé les dernières évolutions de la politique intérieure et présenté le processus de formation du gouvernement. Le chef du FPÖ (extrême-droite) Herbert Kickl négocie avec les conservateurs pour former un gouvernement.

Dans le contexte de montée des partis d’extrême-droite, M. Mazzoleni a aussi évoqué la situation d’encerclement de la Suisse par des pays où ces groupements ont le vent en poupe. Il a notamment souligné que « la circulation internationale croissante des idées et des styles politiques de la droite extrême peut sans doute marquer des partis et des mouvements en Suisse ». Dans ce contexte, les médias ont un rôle à jouer.

Et de citer notamment le glissement de la NZZ, traditionnellement lié à un libéralisme modéré, vers la droite. « Les éloges envers Trump, Milei et Musk qu’on retrouve sur les pages de ce quotidien peuvent contribuer à renforcer les opportunités que l’UDC ou d’autres partis pourront saisir dans un futur proche. »