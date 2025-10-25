La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Premier vol passagers: le Swiss A350 «Lausanne» a décollé samedi

Keystone-SDA

Samedi matin, à 07h11, le tout premier Airbus A350 de Swiss, qui porte le nom de "Lausanne" a pris son envol pour la première fois avec des passagers à bord 233, au total. Le vol LX2152 relie Zurich à Palma de Majorque.

1 minute

(Keystone-ATS) Au cours des prochaines semaines, l’Airbus A350 «Lausanne» sera déployé sur diverses lignes européennes – notamment vers Prague, Hanovre, Düsseldorf, Malaga et Palma de Majorque.

«Nous investissons actuellement environ un milliard de francs (…). Le nouvel A350 en est le symbole le plus visible», a déclaré Dennis Weber, Chief Financial Officer de Swiss dans un communiqué samedi matin. Cet avion est considéré comme «le plus moderne de la flotte Swiss», selon la compagnie.

