Programmation spéciale en soutien à l’Ukraine au festival de Cannes

Keystone-SDA

Le Festival de Cannes va afficher son soutien à l'Ukraine avec une programmation spéciale de trois documentaires mardi, jour de la cérémonie d'ouverture, ont annoncé les organisateurs vendredi.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Ce +jour de l’Ukraine+ permet de rappeler l’engagement des artistes, des auteurs et des journalistes, afin de raconter ce conflit au coeur de l’Europe qui affecte le peuple ukrainien et le monde depuis déjà trois ans », soulignent-ils dans un communiqué.

Ce « jour de l’Ukraine », avec France Télévisions, le média français Brut et la mairie de Cannes (sud-est de la France), prévoit la programmation de trois films consacrés à la guerre au Palais des Festivals, dont un portrait du président Volodymyr Zelensky, un reportage sur le front filmé entre février et avril 2025 par l’intellectuel français Bernard-Henri Lévy, et une immersion dans un peloton de l’armée par un documentariste ukrainien.

« Cette programmation vient rappeler l’engagement du Festival de Cannes et sa capacité à raconter grâce aux oeuvres de cinéma les enjeux du monde, qui sont ceux de notre avenir. En s’associant, France Télévisions, Brut et le Festival de Cannes affirment ainsi leur volonté de porter les voix de celles et ceux qui témoignent des réalités contemporaines et s’engagent pour la vérité », poursuivent-ils.

Intervention surprise

Le Festival de Cannes a manifesté dès l’invasion russe de 2022 son soutien à l’Ukraine. En mai de cette année-là, le président Zelensky avait fait une intervention surprise, par vidéo depuis Kiev, lors de la cérémonie d’ouverture, convoquant l’esprit de Charlie Chaplin face à la guerre.

Le Festival avait annoncé que, tant que la guerre durerait, il refuserait d’accueillir « des représentants officiels russes, des instances gouvernementales ou des journalistes représentant la ligne officielle » russe.

Cette année, le cinéaste ukrainien Serguei Loznitsa est en compétition pour « Deux procureurs », un film sur les purges staliniennes qui promet de faire écho à l’actualité, et le cinéaste russe en exil Kirill Serebrennikov est sélectionné, dans la section Cannes Première, pour « La disparition de Josef Mengele ».