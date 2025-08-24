Programme «riche et éclectique» pour les Francomanias de Bulle (FR)

Keystone-SDA

Les Francomanias de Bulle (FR) s'apprêtent à accueillir pour leur édition 2025, qui se tient de mercredi à samedi, un "kaléidoscope" de talents francophones. Parmi les têtes d’affiche figurent Barbara Pravi, Médine, Scylla & Furax Barbarossa, Yoa, L’Entourloop ou encore Nneka.

3 minutes

(Keystone-ATS) En présentant le programme, les organisateurs ont évoqué une affiche «riche et éclectique», à l’Hôtel de Ville, à la place du Marché et à Ebullition, qui remplace la cour du Château en travaux. La manifestation est placée pour la première fois sous la direction de Nadège Hauser, avec une équipe de programmation remaniée.

Dans la «mythique» salle de l’Hôtel de Ville, la première soirée du mercredi portera les couleurs du rap conscient et du hip-hop avec le duo Scylla & Furax Barbarossa, suivi de Médine. Le jeudi, la pop se déclinera avec le Fribourgeois Muddy Monk, récemment vu à l’Olympia, la Belge Rori et Yoa, lauréate des Victoires de la musique.

Silent du syndic

Le vendredi s’annonce festif, avec les sonorités reggae et dub de L’Entourloop et Babylon Circus, ces derniers offrant au public bullois un arrêt sur leur tournée d’adieux. Enfin, le samedi se placera sous le signe de la pop «envoûtante» avec Barbara Pravi et Claude, avant de prolonger la soirée avec la Silent du syndic.

Ebullition brillera pour sa première édition avec une série de concerts aussi «intenses qu’éclectiques». Mercredi, Nnavy ouvrira la scène avec son univers empreint d’émotions, suivie de Nneka et son savant mélange de soul, reggae et hip-hop. Jeudi, Ferdi livrera ses récits vibrants au son du saxophone, avec également Manon Mullener.

La soirée s’achèvera avec le Blind Test by Ebull, pour la première fois à domicile, annoncent les organisateurs. Vendredi, place à l’audace avec la performance «explosive» de Madame Arthur, cabaret mythique de Pigalle, précédées des chansons sensibles de Marie-L, pour terminer par l’after dansant des Bad Binches.

Drôles d’oiseaux

Enfin, le samedi, Jungle Jack et l’électrique Antoino ouvriront le bal, relayé par Mairo qui enflammera la scène de son «flow incisif». La soirée se clôturera avec l’after Classic Shit de Louise et Valdrin, figures emblématiques des «Fêtes pour Tous», rappelle le festival créé en 1990.

La scène de la place du Marché, toujours en libre accès, accueillera le mercredi les talents de La Gustav, le lauréat du Prix des inouïs du Printemps de Bourges 2025 Pierre et la Rose et les airs trash guinguette de Boboloco. Jeudi, on y verra Verseau Bellepierre, l’énergie de Sam Sauvage, suivi de Shuttle et de Gwizdek.

Le vendredi mettra à l’honneur la magie de Paula et ses drôles d’oiseaux, Hélène Sio et Roland Cristal. Le dernier soir, Metallikids initiera le public au rock/métal «de qualité», et Darius, avec ses inventions musicales, ainsi que les locaux Crimson Pride, qui feront la part belle au rock «vif et assuré».