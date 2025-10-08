Projet informatique de l’AVASAD: éviter de nouveaux dérapages

Keystone-SDA

La Cour des comptes a examiné la gestion du projet informatique "Planification" de l'AVASAD, destiné à remplacer le logiciel de planification des interventions utilisé par les 50 centres médico-sociaux (CMS) du canton de Vuad. Lancé en 2019 et estimé à 8,65 millions, ce projet a connu d’importants retards et surcoûts atteignant jusqu'ici près de 880'000 francs.

(Keystone-ATS) Dans son rapport, la Cour salue le renforcement de la gouvernance du projet depuis l’automne 2024. Elle appelle néanmoins à sécuriser son déploiement et à renforcer le reporting afin d’éviter de nouveaux retards et pertes financières, relève-t-elle dans un communiqué publié mercredi.

Le projet concerne l’organisation quotidienne de l’aide et des soins à domicile et touche quelque 4000 collaborateurs et 40’000 bénéficiaires. Il implique dans une transformation globale du système d’information de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), subventionnée à hauteur de plus de 300 millions de francs par an par le canton.

La Cour pointe notamment le manque de mise à jour des documents de référence et recommande une application stricte de la méthode de gestion de projet hybride HERMES+Agile, adoptée fin 2024. Elle invite également l’AVASAD à garantir une évaluation indépendante de la qualité et des risques, ainsi qu’à élaborer un plan de contingences actif en cas d’urgence.

Manque de regard critique

Sur le plan de la gouvernance, l’autorité de surveillance constate que les instances dirigeantes n’ont pas été systématiquement informées des risques, coûts et délais du projet. Jusqu’au début 2025, le Conseil d’administration n’aurait pas exercé de regard critique ni demandé d’explications sur les difficultés rencontrées. La Direction générale de la santé (DGS), elle, n’a été tenue informée qu’a posteriori.

La Cour recommande donc un reporting consolidé et régulier à destination du comité de direction, du Conseil d’administration et de la DGS, ainsi qu’un renforcement des compétences informatiques au sein de ces instances. Enfin, elle appelle à mettre en conformité la gestion des mandataires et des locations de services avec la législation sur les marchés publics.

La Cour a procédé à cet examen succinct à la suite d’un signalement, précise-t-elle. Au total, six recommandations ont été adressées à l’AVASAD et une à la DGS. Elles ont toutes été acceptées par les entités concernées.