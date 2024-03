Région lausannoise: reprise du réseau câblé par Sunrise

(Keystone-ATS) Les Services industriels de Lausanne (SiL) cèdent à Sunrise le téléréseau pour dix communes avoisinantes de la capitale vaudoise. Le Municipalité, qui ne dévoile pas le montant de la transaction, souhaite ainsi “concentrer et renforcer” ses activités multimédia sur le territoire lausannois.

Les communes concernées par ce changement sont Prilly, Le Mont sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Bottens, Morrens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Savigny. Au total, plus de 17’000 foyers, y compris les entreprises, sont raccordés au réseau câblé qui sera transféré chez Sunrise, annonce vendredi la Ville de Lausanne.

Ce transfert aura lieu par étapes à partir de mai et jusqu’à la fin de l’année 2024. La clientèle sera contactée et Sunrise proposera “des offres intéressantes” (réseau fixe, internet, TV) aux particuliers et entreprises “dans la continuité des prestations fournies jusque-là par les SiL”, assure la Municipalité lausannoise. Le câblo-opérateur s’est aussi engagé à moderniser le réseau câblé et à le rendre pérenne.

Nouveaux produits

La Ville de Lausanne parle d’une décision “stratégique” qui permettra “d’accroître ses ressources pour proposer aux Lausannois une offre plus diversifiée avec ses produits ‘bli bla blo’ et de poursuivre le développement de son réseau de fibre optique FTTH”.

La capitale vaudoise promet ainsi de nouveaux produits, notamment pour les seniors, à bas coût, ainsi que pour la téléphonie mobile.

Dans leur communiqué commun, la Ville de Lausanne et Sunrise disent “se féliciter” de cette collaboration qui “conforte chaque partenaire dans sa stratégie de développement tout en garantissant un service de grande qualité pour les clients concernés”.

“Bénéfice extraordinaire”

Les deux partenaires n’ont pas souhaité rendre public le montant de la transaction. Dans le rapport-préavis transmis au Conseil communal, la Municipalité souligne néanmoins que cette vente entraînera “un bénéfice extraordinaire en 2024, qui ne figure pas au budget”.

Les charges liées à ce réseau disparaîtront complétement en 2025, tandis que les recettes seront réduites au fur et à mesure des transferts de clients chez Sunrise.

Concernant le personnel, des départs à la retraite n’ont pas été compensés et les collaborateurs encore actifs ont reçu une proposition de transfert interne aux SiL ou à la Ville.

Des discussions, notamment avec le syndicat Sud, “permettent de penser qu’une solution pourra être trouvée pour tout le personnel d’ici cet été”, assurent également les autorités lausannoises.