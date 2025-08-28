Réouverture du sleep-in de Neuchâtel avec 16 lits

Keystone-SDA

Le sleep-in de Neuchâtel va rouvrir ses portes mardi dans l'abri PC de la Rosière. Cette structure d'hébergement est provisoire et limitée à 18 mois, le temps qu'une solution pérenne soit trouvée.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Un groupe de travail réunissant tous les acteurs et piloté par le canton, en étroite collaboration avec la Ville de Neuchâtel, a pour mission de proposer, à l’échéance, une offre pérenne dans un lieu plus adapté à l’accueil des personnes sans-abri», a indiqué jeudi la Ville.

La commune de Neuchâtel avait ouvert en urgence au mois de février un sleep-in. La phase-pilote a démontré le besoin d’un tel lieu d’accueil, avec 230 bénéficiaires, totalisant plus de 1350 nuitées.

L’appui du canton a été sollicité pour poursuivre le déploiement d’un tel dispositif qui dépasse les frontières de la capitale neuchâteloise. Comme annoncé le 4 juillet, un accord a été trouvé entre la Ville et le canton pour assurer une période de transition jusqu’au 31 décembre 2026.

Le lieu dispose d’espaces séparés pour hommes et femmes avec des commodités (douches, WC). Un petit déjeuner est proposé, ainsi qu’un repas chaud le soir. Les modalités ont évolué, permettant désormais un séjour jusqu’à sept nuits.

Pétition des voisins

L’équipe de veilleurs, qui a été engagée lors de la première étape, a décidé presque intégralement de poursuivre l’aventure. L’équipe a été complétée et formée pour assurer l’accueil et la gestion du lieu.

La Ville de Neuchâtel a expliqué avoir pris connaissance de la pétition déposée par 68 signataires, voisins de l’abri PC. «Le Conseil communal est conscient des inquiétudes que peuvent susciter l’installation d’un tel lieu d’accueil dans le quartier, et répondra directement aux pétitionnaires», peut-on lire dans le communiqué.

Arcinfo avait mentionné que les pétitionnaires parlaient de problèmes de tapage nocturne, de bagarres, d’incivilités diverses, d’effractions et de dommages aux véhicules. Les signataires avaient aussi expliqué que les personnes, n’ayant pas pu avoir une place, restaient dans le quartier. Certaines pénétraient par effraction dans les véhicules et les bâtiments du quartier ou se cachaient en s’abritant pour dormir dans les rues et immeubles avoisinants.