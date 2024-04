Résultats survoltés pour Romande Energie en 2023

4 minutes

(Keystone-ATS) L’énergéticien Romande Energie a enregistré des résultats records en 2023, grâce notamment à des circonstances exceptionnelles. Le groupe anticipe un prochain retour à la normale des prix de l’électricité et une baisse de sa rentabilité.

L’année dernière, le bénéfice net a bondi à 214,9 millions de francs, après seulement 41,5 millions en 2022, selon un communiqué paru mardi. Cette forte progression provient de la participation de Romande Energie dans l’énergéticien Alpiq, qui a contribué à hauteur de 139 millions au résultat net, et d’EOS Holding, avec 2 millions.

Indirectement actionnaire à hauteur de 10% à travers EOS Holding, la bonne performance opérationnelle d’Alpiq “se matérialise uniquement dans le résultat net et non dans notre propre performance opérationnelle. Ce n’est pas un transfert d’argent ou de liquidité”, a précisé le directeur général Christian Petit à l’agence AWP.

Le chiffre d’affaires a progressé de 24% à 928,2 millions de francs. Par divisions, Solutions Energie enregistre un chiffre d’affaires à 540 millions, soit 42% de plus. La division Réseaux en hausse de 17% atteint 312 millions. Romande Energie Services affiche une avancée de 13% à 164 millions.

Les charges se sont faites plus pesantes avec un nombre d’employés augmenté de 85 nouveaux collaborateurs, portant l’effectif à 1338 personnes fin décembre, et des charges de personnel relevées de 10% à 162 millions. Près de 74 millions de francs ont été consacrés aux coûts d’exploitation.

La marge brute opérationnelle a néanmoins augmenté de 26% à 436,6 millions et le résultat d’exploitation (Ebit) a doublé à 99,7 millions.

Le conseil d’administration proposera à ses actionnaires un dividende ordinaire inchangé de 1,44 franc par action, équivalent aux 36 francs de 2022 avant le fractionnement d’actions, pour un montant total de 37 millions au titre de l’exercice écoulé.

Effet exceptionnel

“Nos tarifs 2021 et 2022, fixés et annoncés des mois avant le début de l’année calendaire, furent insuffisants pour couvrir nos achats d’énergie”, a rappelé M. Petit. Pendant 18 mois, “notre marge sur l’activité d’achat et revente d’énergie fut négative. (…) En 2023, il y a donc eu un phénomène de rattrapage, suite à l’adaptation de nos tarifs dès le 1er janvier 2023. Il s’agit d’un phénomène unique et sans lendemain”.

Annoncé en 2021, le plan d’investissement de l’énergéticien s’est concrétisé en 2023 par une enveloppe de 200 millions de francs, alloués à la transition énergétique, au réseau électrique, au déploiement dans la thermie (chauffage à distance) et au solaire.

“La demande d’installations solaires sur notre zone de desserte a triplé en deux ans”, explique le patron. “L’électricité solaire fournira en 2024 près de 10% de la consommation électrique de la Suisse.” Aussi, l’exigence juridique d’avoir équipé 80% de ses clients en compteurs intelligents sera atteinte fin 2025, soit deux ans avant le terme fixé par la loi.

Prix futurs incertains

Pour la facture du consommateur final, le directeur général ne peut parler qu’à court terme. “Dans notre portefeuille actuel, nous subissons toujours le poids financier des achats effectués en 2021/2022. Par contre, nous constatons une décrue des prix de l’électricité depuis l’été 2023, ce qui nous a permis de faire des achats meilleur marché au cours des six derniers mois.”

“En 2024, nous observerons un retour à la normale, avec une répercussion à la baisse sur nos résultats”, prévient le directeur général. Autre facteur d’incertitudes, “depuis un à deux mois, les tensions géopolitiques relancent les prix vers le haut, tout ceci reste donc volatile.”

A la Banque cantonale de Zurich (ZKB), l’analyste Yannik Ryf ne prévoit pas d’augmentation de dividende à moyen terme et considère l’action comme “correctement évaluée”. Pour son homologue Andreas von Arx de Baader Helvea, “il faudra un peu plus de temps pour que les actionnaires soient à nouveau attirés”.

Vers 10h50, le titre Romande Energie prenait 1,1% à 55,0 francs dans un SPI en hausse de 1,0%.