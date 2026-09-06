Record d’affluence pour le 20e Festival Avenches Tattoo

Keystone-SDA

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La 20e édition du Festival international de musique militaire Avenches Tattoo s'est achevée samedi sur un record d'affluence depuis son installation au Haras national suisse. Pas moins de 15'000 spectateurs ont assisté aux prestations du 3 au 5 septembre.

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(Keystone-ATS) «Le spectacle équestre des étalons Franches-Montagnes du Haras national suisse a notamment marqué les esprits, tout comme la prestation de la fanfare de l’école de recrues 16-2», se réjouissent dans un communiqué diffusé dimanche les organisateurs, qui tirent «un bilan très positif».

Plusieurs ensembles de prestige étaient au programme de cette édition, comme le Band of His Majesty’s Royal Marines Collingwood ou la Banda de Musica da Força Aérea Portuguesa, la formation de l’armée de l’air portugaise. Le final devait réunir près de 500 musiciens autour du «ranz des vaches».

La prochaine édition est prévue du 2 au 4 septembre 2027 au Haras national suisse à Avenches.