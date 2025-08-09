La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Retour sur Terre d’un équipage après cinq mois dans l’ISS

Keystone-SDA

Un équipage de deux astronautes américaines, un cosmonaute russe et un Japonais est de retour sur Terre samedi après l'amerrissage réussi de la capsule Dragon de SpaceX au large de la Californie, selon le flux vidéo retransmis par l'entreprise spatiale.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les Américaines Anne McClain et Nichole Ayers, le Russe Kirill Peskov, et le Japonais Takuya Onishi ont passé près de cinq mois dans l’espace.

Leur retour conclut la dixième mission de rotation d’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) menée dans le cadre du programme Commercial Crew de la Nasa, créé pour succéder à l’ère de la navette spatiale en s’associant à l’industrie privée.

La capsule Dragon de l’entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a amerri dans l’océan Pacifique à 08h34 heure locale (17h34 suisses) après s’être détachée la veille de l’ISS.

Sa vertigineuse descente a été freinée par l’entrée dans l’atmosphère terrestre, puis par d’immenses parachutes.

La capsule devait ensuite être récupérée par un navire de SpaceX et une fois hissée à bord, être enfin ouverte pour laisser les astronautes en sortir.

Lors de leur séjour dans l’ISS, l’équipage baptisé Crew-10 a réalisé de multiples expériences scientifiques, étudiant la croissance de plantes ou encore la manière dont les cellules réagissent à la gravité.

En mars, leur départ dans l’espace avait été particulièrement scruté car il devait permettre le retour de deux astronautes américaines coincés dans l’espace depuis neuf mois.

Initialement partis pour une mission de huit jours en 2024, Butch Wilmore et Suni Williams s’étaient retrouvé bloqués depuis juin dernier sur l’ISS en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les avait acheminés.

Après 25 ans de service pour la Nasa, M. Wilmore a décidé de prendre sa retraite, a annoncé cette semaine l’agence spatiale.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

