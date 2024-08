Revenus en hausse pour la Banque cantonale bernoise après six mois

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Banque cantonale bernoise (BCBE) a vu son bénéfice se réduire légèrement au 1er semestre, malgré des revenus en infime progression. Dans un contexte de taux bas et de fluctuations sur les marchés financiers, l’établissement se dit confiant pour le reste de l’année.

De janvier à juin, les revenus sont restés quasiment stables sur un an, augmentant de 0,1% à 270,5 millions de francs, indique l’établissement cantonal dans un communiqué publié mercredi, qui souligne que le nombre de ses clients ne fléchit pas.

Le résultat opérationnel a connu une petite hausse de 1,9%, à 118 millions, malgré des charge d’exploitation plus élevées de 3,4% au premier semestre. “Celles-ci s’expliquent notamment par des investissements inhérents à des initiatives stratégiques”, explique la banque. Au final, le bénéfice net est en léger recul de 0,4%, à 75,3 millions.

Le volume des prêts à la clientèle s’est établi à 29,2 milliards de francs (+1,6 %), dont 27,3 milliards de francs de créances hypothécaires (+2,0 %). Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 0,5 %, à 27,2 milliards de francs.

Le résultat des commissions et prestations de services a sensiblement crû de 7,2% à 56,3 millions, “grâce avant tout au produit sur les titres et les opérations de placement”, fait savoir la BCBE.

Les charges d’exploitation se sont alourdies de 3,4% à 134,2 millions de francs. Quant à la masse sous gestion, elle a progressé de 3,5% en l’espace de six mois à 42,3 milliards.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, la banque cantonale entend “poursuivre sur sa lancée et boucler sur un résultat solide”. “Le contexte des taux bas et les fluctuations sur les marchés financiers représentent des défis pour le secteur bancaire. La situation que nous vivons aujourd’hui confirme que l’orientation à long terme de la BCBE est la bonne. La banque peut en outre compter sur une base de fonds propres solide et un bon refinancement”, relève son directeur général, Armin Brun, cité dans le communiqué.