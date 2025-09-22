La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Keystone-SDA

Le géant pharmaceutique Roche se félicite de l'issue concluante du programme clinique avancé evERA portant sur une combinaison de son traitement expérimental girédestrant et d'évérolimus contre une forme spécifique de cancer du sein.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’association des deux substances, administrées par voie orale, a notamment permis d’augmenter «significativement» la durée de survie des patientes sans progression de la maladie, par rapport au standard de traitement actuel composé d’un traitement endocrinien et d’évérolimus.

La multinationale rhénane indique dans son communiqué lundi ne pas disposer à ce stade de données matures sur le taux de survie total des patientes atteintes de cancer du sein positif au récepteur des oestrogènes (ER+) et négatif au récepteur du facteur de croissance épidermique humain, localement avancé ou métastatique, ayant déjà subi un traitement préalable.

Les effets secondaires indésirables observés se sont avérés comparables avec ceux des deux substances administrées séparément.

Roche rappelle au passage mener de front pas moins de cinq programmes cliniques sur des combinaison du girédestrant dans le domaine du cancer du sein. La substance est conçue pour empêcher les oestrogènes de se lier à leurs récepteurs, interrompant ainsi ou ralentissant la progression des cellules cancéreuses.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision