Routes cantonales: feu vert pour 17 millions de francs de crédit

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois a voté mardi un double crédit d'ouvrage de plus de 17 millions de francs pour des travaux sur deux routes cantonales, sur la commune de Moudon et sur celle d'Eysins, vers Nyon. Le premier montant s'élève à 13,6 millions et le second à 3,6 millions. Ils ont tous les deux été très facilement approuvés.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le plus gros crédit concerne le financement de la part cantonale des travaux d’assainissement des ouvrages et d’amélioration de la fonctionnalité et de l’exploitation de la jonction sud de Moudon entre la route cantonale (601) Lausanne-Berne et la route cantonale (626) Oron-Moudon. Il a été accepté à l’unanimité.

Le projet vise à améliorer la sécurité et la fluidité sur cet axe situé au croisement des deux routes cantonales de Berne et d’Oron. La création d’un accès direct en direction de Berne contribuera également à réduire le trafic dans le centre-ville de Moudon, selon le gouvernement. Une piste cyclable mixte bidirectionnelle sera aussi réalisée. Les travaux devraient débuter l’automne prochain pour une durée de trois ans au moins.

Le coût total du projet, estimé à 20,6 millions, est porté respectivement par le Canton de Vaud (13,6 millions), par la commune de Moudon (2,9 millions) et par les CFF (4,2 millions) pour des travaux liés à un passage inférieur ferroviaire.

Trafic important

L’autre crédit concerne le financement de la réalisation de la requalification de la route cantonale de Crassier (11) et l’aménagement d’un itinéraire de mobilité douce sur le territoire de la commune d’Eysins. Il a passé la rampe à l’unanimité.

Chaque jour, environ 13’000 véhicules empruntent cette portion de la route de Crassier d’une longueur de 1 km entre deux giratoires sur la commune d’Eysins. Le crédit cantonal porte sur les 500 mètres hors de la localité d’une chaussée qui s’est fortement dégradée avec cet important trafic.

Le projet intègre également des cheminements piétonniers incluant des prolongations de trottoirs et des traversées sécurisées, ainsi que des quais d’arrêts de bus adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une voie dédiée aux transports publics sera également créée, en direction de Nyon.

Cette requalification est au bénéfice d’un cofinancement fédéral octroyé dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève de 3e génération. Les travaux devraient débuter cet automne, pour une durée d’environ deux ans.