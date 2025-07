Séisme de magnitude 7,3 au large de l’Alaska: tout danger écarté

Keystone-SDA

Un fort tremblement de terre s'est produit mercredi au large des côtes de l'Alaska et a provoqué une brève alerte tsunami de la part des autorités, qui ne craignent pas de dégâts majeurs.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’épicentre de ce séisme de magnitude 7,3 est situé dans l’océan Pacifique, à 87 km au sud de Sand Point, un petit village de la péninsule d’Alaska, selon l’Institut américain de géophysique (USGS).

Les autorités ont émis une alerte tsunami pour une vaste région côtière, peu peuplée et assez sauvage au sud-ouest de l’Alaska, couvrant plus de 1100 km. Elle a été levée un peu moins de deux heures plus tard.

Plusieurs villes et villages se trouvant dans la zone d’alerte ont d’abord fait retentir leurs sirènes d’alarme et ont demandé à leurs habitants de se réfugier en hauteur ou à l’intérieur des terres.

Mercredi en fin d’après-midi, les autorités ont affirmé qu’il n’y avait plus de danger.

« Vous pouvez regagner vos domiciles », a annoncé le village d’Unalaska dans un communiqué à l’intention de ses résidents.

Le centre des opérations d’urgence de Kodiak, l’une des villes les plus peuplées de la zone avec ses 5200 habitants, a également décrété la « fin de l’alerte ».

« Le risque de victimes et de dégâts est faible », a estimé l’USGS dans un bulletin. « Dans l’ensemble, la population de cette région réside dans des structures résistantes aux secousses sismiques, bien qu’il existe des structures vulnérables. »

Situé dans la ceinture de feu du Pacifique, l’Alaska est très exposé aux tremblements de terre.

Le pire séisme de son histoire récente, en 1964, était également survenu au large de ses côtes, avec une magnitude de 9,2.

Il avait provoqué la mort de plus de 130 personnes, dévastant la ville d’Anchorage et déclenchant un tsunami qui avait frappé le golfe d’Alaska, ainsi que la côte ouest des Etats-Unis et Hawaï.

En juillet 2023, un autre séisme de magnitude 7,2 était survenu au large de la péninsule d’Alaska, sans faire de victimes.