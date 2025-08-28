La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Salt engrange de nouveaux clients et progresse au 2e trimestre

L'opérateur Salt est parvenu à augmenter ses résultats entre avril et fin juin, grâce à un gain d'abonnés et notamment de grandes entreprises. Le numéro trois du secteur va déménager son siège de Renens à Prilly.

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires de Salt a augmenté de 4,6% sur un an à 251,2 millions de francs au deuxième trimestre, tandis que le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a crû de 4% à 149,50 millions. La marge afférente a pris 0,3 point à 52,4%, a indiqué la société jeudi dans un communiqué.

L’entreprise a expliqué avoir bénéficié d’une progression dans ses trois lignes de métiers, d’un apport de nouveaux abonnés mobiles et internet et d’une hausse des prix. Dans le segment de la clientèle d’entreprise, les grands magasins Globus et la société de loterie Swisslos figurent parmi les nouveaux clients de Salt.

Après avoir été installée pendant 16 ans à Renens dans le canton de Vaud, l’entreprise va déménager dans la ville voisine de Prilly.

