La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Keystone-SDA

Sandoz s'estime relativement épargné par les droits de douane appliqués aux importations vers les Etats-Unis. La production du géant des médicaments génériques est ventilée entre divers pays européens, à l'exception notable de la Suisse, ainsi qu'en Inde.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Leur impact est modeste et s’élève à environ 25 millions de francs cette année et jusqu’à 45 millions l’année prochaine,» devise ainsi le directeur général (CEO) Richard Saynor dans les colonnes de L’Agefi vendredi.

Le groupe rhénan a récemment publié un chiffre d’affaires semestriel total de 5,23 milliards de dollars, dont un cinquième environ collecté au pays de l’oncle Sam, pour un excédent brut opérationnel (Ebitda) ajusté de 1,05 milliard.

Le dirigeant a répété que les droits de douane constituaient pour son entreprise un handicap moindre aux Etats-Unis que la complexité des processus d’autorisation de commercialisation des produits de son groupe ou encore du système d’assurance public-privé.

Dans ce contexte, Sandoz n’envisage guère «pour le moment et même avec une taxe de 250%», comme récemment articulé par le résident de la Maison Blanche pour les médicaments importés, d’installer un outil de production outre-Atlantique.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision