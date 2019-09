Il existe beaucoup d'idées reçues et de rumeurs sur la Suisse. Certaines sont correctes, d'autres partiellement, d'autres encore sont fausses. Par exemple, on pourrait supposer que les Suisses mangent plus de chocolat que le reste du monde, car ils en produisent beaucoup - mais est-ce vrai? Ou alors: vu que les transports publics sont si chers en Suisse, ils devraient logiquement être plus fiables et plus efficaces, n'est-ce pas ?

Avez-vous entendu quelque chose sur la Suisse, que vous souhaitez vérifier? 11. septembre 2019 - 15:48 Il existe beaucoup d'idées reçues et de rumeurs sur la Suisse. Certaines sont correctes, d'autres partiellement, d'autres encore sont fausses. Par exemple, on pourrait supposer que les Suisses mangent plus de chocolat que le reste du monde, car ils en produisent beaucoup - mais est-ce vrai? Ou alors: vu que les transports publics sont si chers en Suisse, ils devraient logiquement être plus fiables et plus efficaces, n'est-ce pas ? Qu'il s'agisse de produits suisses, des habitants et de leur mode de vie, des villes et des montagnes ou même des banques, nous voulons aller au fond des choses dans notre nouvelle série de fact-checking. Si vous avez entendu parler de la Suisse et que vous vous êtes posé la question «Est-ce vrai?», dites-le nous en remplissant le formulaire ci-dessous. Nous publierons régulièrement les réponses à ces questions.